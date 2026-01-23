Altın yine rekor kırdı: Gümüş ve platin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Cuma günü altın bir kez daha rekor kırdı, gümüş ve platin de tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.

Spot altın, yüzde 0,75 artışla ons başına 4 bin 953 dolara yükseldi. Gün içinde 4 bin 966,59 dolar ile tarihi zirvesini gören altın, vadeli işlemler tarafında da güç kazandı. ABD altın kontratları yüzde 1,1 primle 4 bin 964,60 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Ons altında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da yükseliş oldu. Gram altın fiyatları yüzde 1 primlenerek 6 bin 900 lira seviyesini aştı ve seans içerisinde 6 bin 922 lira seviyesi ile rekor kırdı.

Grönland gerilimi

Avrupa Birliği liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda geri adım atmasının ardından Brüksel’de düzenlenen acil zirvede bir nebze rahatladı. Ancak liderler, benzer bir tehdidin tekrarlanması halinde karşılık vermeye hazır oldukları mesajını verdi. Trump ise NATO ile yapılan bir anlaşma kapsamında ABD’nin Grönland’a “kalıcı ve tam erişim” sağladığını öne sürdü. Anlaşmanın detayları netleşmezken, Danimarka adanın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Dolar, iki haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD’de tüketici harcamaları ekim ve kasım aylarında güçlü seyrini sürdürerek ekonominin üst üste üçüncü çeyrekte de sağlam büyüme patikasında kalabileceğini gösterdi. Buna karşın istihdam piyasasının “düşük işe alım, düşük işten çıkarma” görünümünü koruduğu belirtiliyor. Dolar endeksinin iki haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi ise dolar bazlı metalleri küresel alıcılar için daha cazip hale getirdi.

Fed faiz indirimi yapacak mı?

Cnbc-E'de yer alan habere göre piyasalarda, Fed’in yılın ikinci yarısında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi korunuyor. Getiri sağlamayan altın bu ortamda cazibesini artırıyor.

Gümüş ve platin de rekor kırdı

Spot gümüş yüzde 0,9 yükselerek ons başına 97,01 dolara çıktı; gün içinde 97,44 dolar ile rekor seviyeyi test etti.

Spot platin ise yüzde 1,4 artışla 2.665,85 dolara yükseldi ve seans içinde 2.684,43 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Paladyum da yüzde 0,1 düşüşle 1.917,50 dolardan işlem gördü.