Altın zirveyi gördü, peşinden diğer metaller geldi: Gümüş, paladyum ve platinde de yeni rekor

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kazanırken, altın ons başına 4 bin 500 dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi seviyesine çıktı. Çarşamba günü altında yaşanan yükselişin ardından gümüş ve platin de tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Yatırımcılar, ABD’de faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceği beklentisiyle değerli metallere yöneldi.

Spot altın, yüzde 0,1 artışla 4 bin 492,51 dolar seviyesine yükseldi. Gün içinde 4 bin 525,19 dolar ile tarihi zirvesini gören altın, ABD vadeli işlemlerinde de rekor kırdı. ABD altın kontratları yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 520,60 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da yükseliş oldu. Gram altın yeni güne 6 bin 235 TL'den başladı.

Gümüş, platin ve paladyum da zirveye çıktı

Gümüş, yüzde 1,2 artışla 72,27 dolar seviyesine yükselirken, seans içinde 72,70 dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Platin ise yüzde 3,3’lük sert bir yükselişle 2 bin 351,05 dolara çıktı; gün içindeki rekor seviyesi 2 bin 377,50 dolar oldu.

Paladyum da yükselişe katıldı. Paladsyum, yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 1.897,11 dolara ulaştı ve böylece son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

“De-küreselleşme, değerli metalleri öne çıkarıyor”

Cnbc-e'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, değerli metallerdeki yükselişi neden olarak jeopolitik ve yapısal riskleri gösterdi. Spivak, “De-küreselleşme süreciyle birlikte, özellikle ABD-Çin geriliminin sürdüğü bir ortamda, egemenlik riski taşımayan nötr varlıklara ihtiyaç artıyor. Değerli metaller bu anlatının merkezinde yer alıyor” dedi.

Spivak, yıl sonuna yaklaşılırken piyasadaki düşük likiditenin fiyat hareketlerini abarttığını ancak ana trendin süreceğini belirterek, altının önümüzdeki 6-12 ayda 5.000 doları, gümüşün ise 80 doları hedefleyebileceğini söyledi.

Altın için 1979’dan bu yana en güçlü yıl

Altın fiyatları bu yıl yüzde 70’in üzerinde artarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergiledi. Yükselişte; güvenli liman talebi, ABD’de faiz indirim beklentileri, güçlü merkez bankası alımları, dolarizasyon karşıtı eğilimler ve ETF girişleri etkili oldu.

Piyasalar, gelecek yıl iki faiz indirimi fiyatlıyor.

Gümüş altını geride bıraktı

Gümüş ise aynı dönemde yüzde 150’den fazla yükselerek altından daha güçlü bir performans gösterdi. Yatırım talebindeki artış, gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve momentum alımları bu yükselişe neden oldu.

"Altın ve gümüş bu hafta adeta gaza bastı"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın ve gümüş bu hafta adeta gaza bastı. Yeni rekorlar, düşük ABD faiz beklentileri ve küresel borç sorunları karşısında bu metallerin değer saklama aracı olarak cazibesini yansıtıyor” dedi.

"Platin ve paladyumda gördüğümüz hareketler 'yakalama rallisi'"

Otomotiv sektöründe emisyonu azaltan katalitik konvertörlerde yoğun kullanılan platin ve paladyum da bu yıl güçlü bir ralli yaşadı. Sıkı maden arzı, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve altından bu metallere yönelen yatırımcı rotasyonu fiyatları yukarı taşıdı. Platin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 160, paladyum ise yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

Spivak, “Platin ve paladyumda gördüğümüz hareketler büyük ölçüde yakalama rallisi. Bu piyasaların likiditesi sınırlı olduğu için, likidite geri döndüğünde sert dalgalanmalara açık olabilirler. Ancak genel olarak altını takip etmeyi sürdürüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.