Altında Fed etkisi: Ons altın 4 bin 280 dolara kadar çekildi

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ABD’de çekirdek tüketici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek son dört ayın en hızlı artışını kaydetti. Verinin ardından Fed’in faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenirken, CME FedWatch verilerine göre artış ihtimali yüzde 67’den yüzde 89’a çıktı.

Ayrıca Goldman Sachs ve HSBC, Fed’den 25 baz puanlık artış bekliyor. Fed’in toplantısı salı ve çarşamba günü yapılacak. Gerçekleşmesi halinde bu, yaklaşık üç yılın ardından ilk faiz artışı olacak.

Altın haftayı kayıpla tamamladı

Altın cuma günü yükselse de haftalık bazda değer kaybetti. Ons fiyatı geçen haftayı yüzde 1,8 düşüşle tamamladı.

Bununla birlikte yüksek faiz beklentileri altın üzerindeki baskıyı artırdı. Çünkü altın yatırımcısına faiz getirisi sağlamıyor. Fed’in faiz artıracağına yönelik güçlenen beklenti, altın fiyatlarındaki satışların ana nedenlerinden biri oldu.

Petrol fiyatları Ortadoğu gerilimiyle yükseldi

Öte yandan Orta Doğu’daki gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol vadeli kontratları pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Böylece Brent petrolün fiyatı 108 dolara yaklaştı. Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattını kapatması arz endişelerini artırdı.

Ayrıca bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılar yakından izleniyor. İran ile Körfez ülkeleri arasındaki Hürmüz görüşmelerinin ertelenmesi de gündemde yer aldı.

Fed faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor

Bununla birlikte dolar endeksi 11 günün en yüksek seviyelerine çıktı. Doların değer kazanması altının diğer para birimleriyle maliyetini artırıyor. Dolayısıyla güçlü dolar da değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. UBS analisti Giovanni Staunovo, Fed faiz artışının büyük ölçüde fiyatlandığını belirtti. Ayrıca petrolün enflasyon kaygılarını artırabileceğini ifade etti.

JPMorgan Private Bank’tan Yuxuan Tang da faiz riskinin büyük ölçüde fiyatlandığını söyledi. Ancak faiz artışı halinde altındaki baskının sürebileceğini belirtti.

Gümüş yüzde 3 geriledi

Satışlar diğer değerli metallere de yayıldı. Spot gümüş yüzde 3’ün üzerinde gerileyerek 62,40 dolara indi. Bununla birlikte gram gümüş yüzde 3 düşüşle 97,64 TL oldu.

Ayrıca platin yüzde 1,4 kayıpla 1.770,82 dolara geriledi. Paladyum da yüzde 1,4 düşerek 1.280,97 dolara indi. Öte yandan Japonya Merkez Bankasının cuma günü faiz artırması bekleniyor.