Altında rekordan sonra sınırlı geri çekilme: Gümüş rekor tazeledi, platin ve paladyumda sert düzeltme

Ons altın, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 479,38 dolardan işlem gördü. Gün içinde 4 bin 525,18 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 502,8 dolardan kapanış yaptı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında gerçekleşen kar satışları gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,2 gerileyerek 6 bin 169 lira seviyesinden işlem gördü.

"Grafiksel bir sıkışma ve hafif kar realizasyonu görüldü"

Cnbc-E'de yer alan habere göre Kitco Metals Kıdemli Analisti Jim Wyckoff, piyasada rekor seviyelerin ardından grafiksel bir sıkışma ve hafif kar realizasyonu görüldüğünü belirtti. Wyckoff, altının düşük faiz ortamlarında ve belirsizlik dönemlerinde güçlü performans sergileme eğiliminde olduğunu söyledi.

Fed'den faiz indirimi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada piyasaların iyi seyretmesi halinde bir sonraki Fed Başkanı'nın faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi. ABD Merkez Bankası bu yıl içinde üç kez faiz indirimi yaparken, piyasalar gelecek yıl için iki ek faiz indirimi bekliyor.

Jeopolitik riskler gündemde

Jeopolitik cephede ise ABD Sahil Güvenliği'nin, pazar gününden bu yana takip edilen Venezuela bağlantılı bir petrol tankerine yönelik olası bir müdahale için takviye güçlerin gelmesini beklediği bildirildi. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, gelişmenin yakından izlendiğini aktardı.

Gümüşte tarihi zirve görüldü

Gümüş, ons başına 72,70 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş fiyatı son olarak yüzde 0,7 artışla 71,94 dolardan işlem gördü.

Wyckoff, "Altında yıl sonuna kadar 4.600 dolar, gümüşte ise 75 dolar seviyesi bir sonraki yukarı yönlü hedef. Teknik görünüm güçlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Gümüş fiyatı altını geride bıraktı

Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 149 yükselerek, aynı dönemde yüzde 70'in üzerinde prim yapan altını geride bıraktı.

Platin ve paladyumda sert düzeltme

Platin, 2.377,50 dolar ile zirveyi gördükten sonra kazançlarını geri verdi ve yüzde 2,4 düşüşle 2.220,44 dolara geriledi. Paladyum ise seans içinde son üç yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 9'dan fazla değer kaybederek 1.683,58 dolara indi.