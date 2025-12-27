Altında sürpriz 2025 rallisi sonrası 2026 beklentisi: Mehmet Ali Yıldırımtürk anlattı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Altın ve gümüş 2025’te güçlü yükselişler gösterdi. Büyük kurumların 2026 için yükseliş beklentileri sürüyor.

Diğer yandan, 2025 yılı için kurumlar değerli metallerde bu seviyede güçlü bir yükseliş beklemiyordu. Geçen yıl 2025 için yapılan tahminler çok isabetli olmayınca ekonomim.com olarak altın piyasalarının duayeni Mehmet Ali Yıldırımtürk’e sorduk.

2026 yılında yabancı ve büyük kurumlar altında yükselişin sürmesini bekliyor. Ancak 2025 için yapılan tahminler bu kadar güçlü değildi ve ons altın yılbaşından bu yana yüzde 72, gümüş de yüzde 170 oranında değer kazandı.

Bu gelişmelerin ışığında, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altın, ons gümüş, altın sertifikası (ALTINS1), gram altın için önemli seviyeler ve bilgiler verdi. 2026 beklentilerini ve Kapalı Çarşı'daki durumu da anlattı.

Altında yükselişin gerçek nedeni ne?

Altın fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik gerilimler, Fed'in faiz indirimleri rol oynadı. Ancak tüm bunlar gerçek nedenleri anlatmak için yeterli? Altın neden yükseliyor?

Mehmet Ali Yıldırımtürk: Trump’ın zayıf dolar isteği, uluslararası piyasalarda, ekonomilerde yeni bir arayış oluşmasına neden oldu. Dolara alternatif aranıyor. Bunun da tek yolu altın oluyor. Merkez bankaları altını tercih ediyor. ABD’de 10 yıllık faizlerde düşüş, altına yöneltiyor. Çin başta olmak üzere altın alımları çok güçlü.

Altında yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatlarında 2026'da yükselişin sürmesi bekleniyor. 5 bin dolarlar dünyaca ünlü kurumların raporlarında görülüyor. Ancak tüm bu kurumlar da dahil olmak üzere 2025'te böyle bir yükseliş beklenmiyordu. 2026'da yükselişin güçlü olmasını destekleyecek nedenler var mı? Gerçekten yükseliş sürecek mi?

2025 için altında bu seviyede bir yükseliş ben de beklemiyordum. 3.750 dolar beklentilerimiz vardı. Ekimde 4.380 doları, bugünlerde de 4.500 doları gördü.

Altın talebinin artması eylül sonu itibarıyla 934 bin tona ulaştı. 2026’da da alımlar, talep devam edecek.

Rusya varlıklarına AB el koydu. Rusya petrollerinde fiyatların düşük kalması, ambargo uygulanması gibi gerekçelerle altın yükseliyor. Yeni cepheler de açılıyor. Çin üzerinden Tayvan-Japonya, ABD-Venezuela gerilimleriyle altın yükselişini sürdürecek.

Ons altın 2026’da ne olur?

Altın bir anlamda kur savaşlarının başrolünde. Dolardaki zayıflığın süreceği de görünüyor. Bu durumda altına alternatif ne olabilir?

Altın, alternatif arayışlarında kur savaşlarında rol alıyor. Altının önü açık. BRICS ülkelerinin parası, sterlin ya da Euro, dolara alternatif olmayacak. Bir tek arkasında altın olan bir kripto para olabilir.

Ons altında 2026’da hangi seviyeleri görebiliriz?

2026’nın ilk yarısında ons altında 4.650-4.850 dolar, eylülde de 5.000 dolar görülmesi büyük ihtimal. Sürpriz olursa tahminler yukarı yönlü revize edilebilir.

Peki bu kadar yükseliş beklentisi varken, altında düşüş olur mu? Olursa hangi nedenlerle olur?

Altında düşüşe neden olacak şeyler neler olabilir? Savaşların sona ermesi, İsrail’de, Rusya’da düzelmeler altını kısa vadede düşürebilir ama uzun vadede yükseliş trendini bozmaz.

Gümüşte durum ne?

Bir de yükselen ve çok da ilgi çeken gümüş var. Altın gittikçe 2025'te gümüş 2 katı yol aldı. birçok yatrıımcının da ilgisini çekiyor. Gümüşte durum ne?

Gümüşte yükselişin birkaç gerekçesi var. Endüstriyel metal olması ve altınla birlikte yatırım aracı olarak görülmesi ayrıca altının da yükselişle pahalı hale gelmesiyle gümüşe yönelme olması.

Yatırım aracı olarak görülen gümüşte yükselişin çok güçlü olması bekleniyorsa merkez bankalarının altın gibi gümüşe yönelmemesi dikkat çekiyor. Gümüşün sadece Hindistan’da talebi var.

Endüstriyel olarak güneş enerji panellerinde, elektrikli otomobillerde kullanılıyor. Ancak oranı, miktarı çok düşük. Orada da doyum noktasına ulaşılıyor. Üretimlerde düşüş olursa gümüşte gerileme ihtimali yüksek. Haliyle akıllarda "Bir balon da yaratılmış olabilir" düşüncesi oluşuyor.

Gümüşte de altındaki gibi 2026'da güçlü yükseliş beklentileri var. Balon kısmından bakarsak 2025'teki gibi güçlü yükseliş olabilir mi?

Sanayiciler güneş panelindeki gümüş fiyatının çok yükselmesi halinde ikamesini arayabilir. Elektrikli araçlarda paladyum kullanılması konu olunca fiyatlar 300 dolardan 3.800 dolara gitti. Sonrasında işler değişince 800 dolara indi. Yeni yeni 1.700 dolara gidiyor. Gümüşle platin de yükseldi. Fonlar da alım yapıyor.

Gümüş gerilerse diğer metaller de geriler. Yatırım tarafındaki talep, gümüşü tetiklemiyor. Endüstriyel talep tetikliyor. Haliyle üretimdeki düşüş, gümüşü daha çok etkileyecek.

Gümüş 72-75 dolara çıkabilir. 100-110 dolar öngörüleri zor görünüyor. Altın-gümüş rasyosunda 2009 yılındaki seviyelere gelindi.

Gümüş tarafında temkinli görüşümü koruyorum. Yükseliş olabilir ancak geri çekilmeler de yüksek gözüküyor.

Gümüş portföyde yüzde 5-10 olabilir. Ancak bankaların, aracı kurumların yatırım bölümlerinde, FX işlemlerinde, vadeli işlemlerinde kaydi alım satım daha doğru görünüyor. Gümüşün trade amaçlı getirisi daha doğru görünüyor.

Gram altın ne olur?

Türkiye'de altın geleneksel bir yatırım aracı. Altın yatırımında tercih değişir mi?

Altın, amaç değil araçtır. Ev, araba, evlilik için para lazım, birikim yapılıyor ve bunun da yolu çeyrek, gram, cumhuriyet altını oluyor.

Altının yatırım dilinde karşılığı: Faiz. Ancak genelde yatırım olarak tercihin ana nedeni coğrafi konumundan kaynaklanıyor.

Tarihi olarak komşu ülkelerde yaşanan tüm gelişmelerde Kapalı Çarşı önemli bir merkez oldu. İran devriminde Türkiye’ye yüklü altın geldi. ABD-Irak Savaşı’nda, 2000’lerin başında göç edenler altınlarla geldi. Suriye’de, Bulgaristan’da da aynısı oldu. Rusya’nın dağıldığı dönemde Türki Cumhuriyetlerde de aynısı oldu. Ellerindeki ya da "dişlerindeki" altınları getirdiler.

Altın sayesinde göçler, yerleşimler oldu. Nerede olmadı? Ukrayna’da olmadı, oradakilerde altın yoktu. Bu da göçenleri zor durumda bıraktı.

Türkiye’nin de altın yatırımı bu yüzden coğrafyanın kaderidir. Ayrıca faizden kaçınan kesim için de önemli bir yatırım aracıdır.

Yurt içinde gram altın ne olur?

Tüm bu gelişmelerin içerideki yansımaları ise TCMB’nin faiz indirimleri sürerken, dolarda da kontrollü de olsa yükseliş sürecek. Dolar/TL’de 46-47 TL beklentisi var. Çarpan etkisiyle gram altında yılın ilk yarısı 7 bin TL, ikinci yarısı 9 bin hatta 10 bin TL görülebilir.

Vatandaşın enflasyonda düşüş beklentisi düşük, dövizde de getiri görmüyor. KKM bitti. Buradan çıkanlar altına yöneliyor. Yıl sonunda da çarşıda altın alımları yoğun ve 2026’da da devam edecek.

Siyasetin ekonominin önünde olması vatandaşın halen kendini korumaya almasına neden oluyor.

Yastık altı altın çıkar mı?

Bu durumda yastık altındaki altınların çıkması zor görünüyor. Sisteme girmesi istenen büyük bir yastık altı altın potansiyeli var. QNB ekonomistleri Erkin Işık, Deniz Çiçek ve Şakir Oktay Gür hesaplamalarına göre, Eylül 2025'teki potansiyel yastık altı altın 3.100 ton seviyelerindeydi. Bu altınlar ortaya çıkar mı?

Yastık altından altının çıkması için enflasyonun ve gündemin sakin olması lazım. Ayrıca bankaların altına faiz vermek yerine altın bonus vermek gibi uygulamalara yönelmesi gerekiyor. 100 gram altına çeyrek altın, bir kiloya 5’i bir yerde gibi bonuslar uygulanabilir. Altının yastık altından çıkması bu şekilde olur.

Yastık altından çıkan altınla TCMB rezervleri artar, güvenli ve ucuz finansman kaynağı olur. Bankalardan kuyumculara kredi gelir, katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Üretimle, ihracatla kaybolan müşteri geri gelir.

Ancak mevcut durumda altın, yastık altına girmeye devam edecek.

Gümüş, son yükselişlerle yatırımcıların çok ilgisini çekiyor. Altının çok yükselmesiyle küçük yatırımcı tarafında alternatif görülmeye başlandı. Gümüşte yurt içinde görünüm nasıl?

Gümüş, TL’de dezavantajlı yüzde 10 kâr marjı bulunuyor. Fiziki işlemlerde 100 bin TL’den alınan gümüş 90 bin TL’ye satılıyor.

1 kilo altında komisyon 50 bin TL, aynı miktarda gümüşte 700 bin TL oluyor.

Diğer yandan gümüşü bozdurmak isterseniz, büyükşehir olmayan bölgelerde çok sınırlı işyeri var. Hatta bazı şehirlerde gümüşü satabileceğiniz işyeri bulamayabilirsiniz. 2026’da gümüşte güçlü yükseliş öngörmüyorum.

"Hisse yatırımcısı parasını altın sertifikasına park etti"

Altın sertifikası (ALTINS1) yatırımcısı ne yapmalı?

Borsa’da ALTINS1 fiyatı şu an piyasada yüzde 60 yukarıda. Hissede işlem yapan yatırımcı şimdilik parasını ALTINS1’de park etti. Talepten dolayı fark oluşuyor.

Nasıl Bir Ekonomi TV’de de Nuri Sevgen, 2026'da borsanın yükseleceğini söyledi. Borsa yükselirse ALTINS1 geriler diye düşünüyorum.

Erken davrananlar satarak fizikiye döndü. 5 kilo ALTINS1 satan 8 kilo fiziki altın aldı. Dikkatli olmak etmek lazım. Serbest piyasadaki fiyattan düşükse ALTINS1 alınır.