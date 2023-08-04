Altında tahvil baskısı

Altın fiyatları, bu hafta bir dizi ekonomik verinin Hazine getirilerini dokuz ayın en yüksek seviyelerine çıkarmasının ardından yatırımcıların ABD istihdam raporunu mercek altına almasıyla bir buçuk ayın en kötü haftasına hazırlanıyor.

Asya seansında Spot altın ons başına 1,935.07 dolardan işlem görürken, ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 1,970.30 dolara yükseldi.

Altın fiyatları bu hafta şimdiye kadar %1'den fazla gerileyerek son seansta 11 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Tahvil faizlerinde tarihi seviyeler

ABD uzun vadeli Hazine tahvil getirileri, istihdam ve diğer ekonomik verilerin enflasyonda düşüşe işaret etmesinin ardından Perşembe günü Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD ekonomisinin gücü hakkında daha fazla ipucu için 1230 GMT'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri bir sonraki odak noktası olacak.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altının ilerleme kaydetmeye başlaması için muhtemelen doların tarım dışı istihdam rakamlarına ters bir tepki verdiğini görmemiz gerekecek. Ancak bu arada altın, çoğunlukla göreceli getiri çekiciliği açısından cazibesini kaybettiği için fazla kıvılcım çıkarmadan işlem görüyor."

Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası borçlanma maliyetlerinin bir süre daha yüksek kalacağı uyarısında bulunurken, bir Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi de ECB'nin faiz oranlarını mevcut yüksek seviyelerinde daha uzun süre tutması gerektiğini savundu.

Teknik açıdan bakıldığında, OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altın için 1.925 doların kısa vadede önemli bir destek olduğunu düşünüyor.

Spot gümüş %0,2 düşüşle ons başına 23,51$'a gerilerken platin 914,17$'da yatay seyretti. Her iki metal de üst üste üçüncü haftalık kaybına hazırlanıyor.