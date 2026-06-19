Kritik metalde tahminini yükseltti: Goldman Sachs yıl sonu hedefini açıkladı

Goldman Sachs, perşembe günü yayınladığı raporda 2026 yılının üçüncü çeyreği ve 2027 yılının tamamı için ortalama Londra Metal Borsası alüminyum fiyat tahminlerini yükseltti.

Orta Doğu'daki üretimde daha yavaş bir toparlanma

Banka, daha önceki tahminleri olan sırasıyla 3 bin 200 dolar ve 2 bin 750 dolar seviyelerini güncelleyerek, 2026 üçüncü çeyrek ortalama alüminyum fiyatını ton başına 3 bin 300 dolar, 2027 ortalama fiyatını ise 2 bin 950 dolar olarak öngördü.

Bu revizyonda, İran savaşını sona erdiren anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılmasına rağmen Orta Doğu'daki üretimin daha yavaş bir toparlanma ile karşı karşıya kalacağı varsayımı gerekçe gösterildi. Bankanın notunda, açıklanan geçici anlaşmanın ciddi kesinti riskini azalttığı, ancak hasar gören kapasitenin onarılması ve kademeli olarak yeniden başlatılması gerektiği için ergitme tesisi üretiminin muhtemelen akışlardan daha yavaş toparlanacağı ifade edildi.

Küresel alüminyum piyasası beklenenden daha fazla daralacak

Goldman, küresel alüminyum piyasasının önceden beklenenden daha fazla daralacağını tahmin ederek, Orta Doğu'daki zayıf üretimin Endonezya ve Çin'den gelen arz artışlarından daha ağır basması nedeniyle 2026 yılında daha büyük bir açık, 2027 yılında ise daha küçük bir arz fazlası öngördü. Banka, sırasıyla 570 bin ton açık ve 1 milyon 300 bin ton arz fazlası olan önceki beklentilerine kıyasla, 2026 yılında 720 bin ton alüminyum piyasası açığı ve 2027 yılında 590 bin ton arz fazlası tahmin etti.

Orta Doğu arzının toparlanmasına yönelik risklerin iki taraflı olduğunu belirten banka, hasar gören Orta Doğu kapasitesinin daha yavaş devreye girmesinin 2027 alüminyum piyasası arz fazlasını 100 bin tona yakın, fiyatları ise 3 bin 250 dolar civarında tutabileceğini kaydetti. Diğer taraftan, Orta Doğu'daki daha hızlı bir toparlanmanın arz fazlasını 1 milyon 200 bin tona çıkarabileceği ve fiyatları 2 bin 750 dolara yaklaştırabileceği ifade edildi.