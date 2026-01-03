Altını solladı: Platinde 2.000 dolar senaryosu masada

Değerli metaller piyasasında son bir yılda dikkat çekici bir ralli yaşandı. Altın ve gümüş dışında, 2025 boyunca sergilediği güçlü yükselişle yatırımcıları şaşırtan platin, büyüme hızı bakımından geleneksel “güvenli liman” olarak görülen altını açık ara geride bıraktı.

TASS haber ajansına değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, bu performansın emtia piyasalarında yeni bir denge arayışını beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre, platin 2025 yılında yalnızca fiyat artışıyla değil, piyasalardaki algıyı değiştiren yapısıyla da öne çıktı. Buna karşın analistler, 2026 yılına girilirken daha temkinli ve dengeli bir fiyat görünümünün öne çıkabileceğine işaret ediyor.

Yaz aylarındaki öngörüler tutmadı

Kept Metal ve Madencilik Bölüm Başkanı Natalia Velichko, platinin 2025’teki sert yükselişinin piyasalardaki birçok beklentiyi boşa çıkardığını söyledi. Velichko’ya göre, yılın ortasında yapılan görece ihtiyatlı tahminlerin aksine; küresel ticaret savaşları, enflasyona karşı korunma arayışları ve Çin’in vadeli işlem piyasalarındaki adımları platine olan ilgiyi hızla artırdı.

Velichko, “Yılbaşından bu yana platin fiyatları iki kattan fazla yükselirken, altın aynı dönemde yaklaşık 1,6 kat artış gösterdi. Aralık ayı sonu itibarıyla platin, altının 2023 sonunda ulaştığı fiyat seviyelerini yakalamış durumda” değerlendirmesini yaptı.

Hidrojen yatırımları fiyatları taşıdı

S+ Consulting yöneticisi Kirill Shirokov ise platinin uzun süredir gerçek değerinin altında işlem gördüğünü ve 2025’te bu dengesizliğin büyük ölçüde giderildiğini vurguladı. Shirokov’a göre yükselişin en önemli nedenlerinden biri, hidrojen enerjisine yönelik projelerin teorik aşamadan çıkarak somut yatırımlara dönüşmesi oldu.

Platin, özellikle hidrojen yakıt hücrelerinde kritik bir rol üstlenirken, bu alandaki talep artışı fiyatların yukarı yönlü hareketinde belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıktı.

2026 için iki farklı senaryo

Uzmanların 2026 yılına ilişkin beklentileri ise iki ana başlık altında toplanıyor. Baz senaryoda, 2025’teki hızlı yükselişin ardından fiyatların bir miktar geri çekilerek ons başına 1.500–1.800 dolar bandında dengelenmesi öngörülüyor. Buna karşılık, arz kesintilerinin devam etmesi ve yatırım talebinin güçlenmesi halinde boğa senaryosu devreye girebilir ve platin fiyatı 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

Gümüş de yarışta öne çıktı

Norilsk Nickel uzmanları, 2025’in kazananları arasında yalnızca platinin olmadığını vurguluyor. Yıl başından bu yana gümüş yüzde 128’lik artışla listenin zirvesine yerleşirken, platin yüzde 111, paladyum yüzde 88 oranında değer kazandı. Bu metaller, aynı dönemde yüzde 66 yükselen altını geride bıraktı.

Uzmanlar, sanayi talebinin özellikle platin grubu metallerde kalıcı bir arz açığı yarattığını ve bu yapının 2026 yılında da fiyatları desteklemeye devam edebileceğini öngörüyor.