Altını tahtından edebilir mi? İşte yatırımcıların yeni gözdesi

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Bakır fiyatları tarihi zirvelere yakın seyrini korurken, spekülatif yatırımcıların net uzun pozisyonu 5,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fonların fiyatların yatay kaldığı bir dönemde dahi alımlarını sürdürmesi, bakır için dikkat çekici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Fonların bakır iştahı 5,5 yılın zirvesinde

17 Ağustos'ta yayımlanan son Vadeli İşlemler Taahhütleri verilerine göre, 11 Ağustos'ta sona eren haftada bakırdaki net uzun pozisyon yüzde 4 artarak 80,9 bin kontrata yükseldi. Önceki hafta bu rakam 77,8 bin kontrat seviyesindeydi.

Cnbc-E'de yer alan habere göre yatırımcıların bakır fiyatında yeni bir yükseliş beklediğini gösteren en önemli ayrıntılardan biri ise fonların fiyatların haftalık bazda önemli bir değişim göstermediği süreçte bile alımlarını artırması oldu.

Bakırda yükseliş beklentisi güçleniyor

Pozisyonlardaki artış, yatırımcıların bakırda yeni bir yükseliş dalgası beklediğine işaret ediyor.

Piyasadaki pozisyon dağılımına göre, her bir düşüş yönlü pozisyona karşı yaklaşık 6,4 yükseliş yönlü pozisyon bulunuyor.

Bu oran, aralık ve ocak aylarında görülen 12'nin üzerindeki seviyenin altında kalıyor. Dolayısıyla piyasadaki yükseliş beklentisi güçlü olsa da pozisyonların henüz yıl başındaki kadar tek yönlü olmadığı görülüyor.

Ancak yükseliş yönlü pozisyonların kalabalıklaşması, olası bir ters hareket riskini de beraberinde getiriyor. Bakır fiyatlarını aşağı çekecek güçlü bir gelişme yaşanması halinde fonların aynı anda pozisyonlarını kapatması, piyasada sert dalgalanmalara neden olabilir.

Bakır rekor seviyelere çok yakın

Fonların artan ilgisi, bakır fiyatlarının tarihi zirvelere yakın seyrettiği bir döneme denk geliyor.

Londra Metal Borsası'nda nakit bakır fiyatı 14 Ağustos'ta ton başına 14 bin 545 dolara kadar yükselerek rekor bölgesini test etti.

ABD bakır vadeli işlemleri de ağustos ayında tarihi seviyeleri gördü. Yeni haftanın ilk işlemlerinde bakır, libre başına yaklaşık 6,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Stoklardaki sert düşüş alarm veriyor

Bakırdaki yükseliş beklentisini yalnızca finansal yatırımcıların ilgisi desteklemiyor. Küresel ölçekte kullanılabilir bakır stoklarının azalması da piyasadaki arz endişelerini artırıyor.

ABD'ye yönelen metal akışı ve Çin'in ithalat talebi fiziki piyasadaki sıkılığı desteklerken, Londra Metal Borsası depolarındaki bakır miktarında da dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Mayıs başında yaklaşık 401 bin ton olan stoklar, ağustos ortasında 215 bin ton civarına geriledi.

Stokların önemli bir bölümünün teslimat için ayrılmış olması, piyasada gerçekten kullanılabilir bakır miktarına ilişkin endişeleri daha da artırıyor.

Arz kesintileri piyasayı tetikte tutuyor

Bakır piyasasındaki arz endişelerinin son örneklerinden biri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden geldi.

Ülkenin bakır ve kobalt konsantresi ihracatını durdurma kararı, Londra piyasasında fiyatların hızlı yükselmesine yol açtı.

Kongo'nun küresel bakır konsantresi ticaretindeki payı, kararın ilk etkisinin düşündürdüğü kadar büyük olmasa da piyasanın gelişmeye verdiği güçlü tepki dikkat çekti.

Bu durum, yatırımcıların yeni arz kesintilerine karşı ne kadar hassas hale geldiğini ortaya koydu.

Yapay zeka bakıra olan talebi artırıyor

Bakırdaki uzun vadeli yükseliş beklentisinin en önemli dayanaklarından biri ise yapay zeka yatırımları.

Yeni veri merkezlerinin elektrik altyapısı, soğutma sistemleri, şebeke bağlantıları ve enerji dağıtım sistemleri yüksek miktarda bakır gerektiriyor.

Yapay zeka yatırımlarındaki büyüme, yalnızca veri merkezlerinin içindeki bakır kullanımını değil, bu tesislere elektrik sağlayacak üretim ve iletim altyapısına yönelik yatırımları da artırıyor.

Bunun yanı sıra elektrikli otomobiller, yenilenebilir enerji santralleri ve enerji depolama projeleri de bakıra yönelik uzun vadeli talebi destekliyor.

Altının ardından gözler bakıra çevrildi

Altın piyasasında da yatırımcı pozisyonlarının güçlü olduğu bir dönemde bakırdaki hareket dikkat çekiyor.

Altındaki net uzun pozisyon yüzde 7 artarak 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, bakırdaki net uzun pozisyonun 5,5 yılın zirvesine ulaşması, sanayi metaline yönelik yatırımcı ilgisinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Altın ağırlıklı olarak güvenli liman talebi, para politikası ve merkez bankalarının alımlarıyla hareket ederken; bakır küresel büyüme, sanayi üretimi, enerji altyapısı ve arz-talep dengelerine çok daha duyarlı.

Bakırda yeni rekor gelir mi?

Önümüzdeki dönemde Çin'in bakır talebi, küresel stokların seyri ve yeni arz kesintileri fiyatların yönünü belirleyecek.

Fonların yükseliş yönlü pozisyonlarını artırmayı sürdürmesi, arz sıkıntılarının devam etmesi ve yapay zeka ile enerji dönüşümü kaynaklı talebin güçlenmesi halinde bakır fiyatlarının yeniden rekor seviyeleri test etmesi gündeme gelebilir.

Yatırımcıların altına yoğun ilgi gösterdiği bir dönemde bakırdaki bu hareket ise piyasada yeni bir soru işareti yaratıyor: Altının ardından sıradaki yıldız bakır mı olacak?