Alüminyum 2 haftanın dibinden toparlanıyor

ABD'nin 400'den fazla ürüne uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50 oranında artırmasıyla son iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen alüminyum fiyatları toparlandı.

Şanghay alüminyum kapanışta yüzde 0,1 düşüşle 20.570 yuan/ton seviyesine inerken, Londra Metal Borsası (LME) alüminyum fiyatları yüzde 0,1 artışla 2.566,50 dolar/tondan işlem gördü. Yeni tarifelerin alüminyum içeriği düşük ürünleri kapsaması nedeniyle piyasa uzmanları geniş çaplı bir etkinin beklenmediğini belirtiyor.

Fed sempozyumu öncesinde ana metaller dar bir aralıkta işlem gördü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır yüzde 0,3, nikel yüzde 0,48, kurşun yüzde 0,51 düşerken, çinko yüzde 0,18 ve kalay yüzde 0,5 yükseldi. LME'de ise bakır yüzde 0,18, çinko yüzde 0,04 değer kazanırken, nikel yüzde 0,11 ve kurşun yüzde 0,38 düştü. Özellikle çinko, Çin'deki eriticilerin bakım çalışmaları nedeniyle azalan arz beklentisiyle yükseliş kaydetti. Çin'in üçüncü ay üst üste borç verme faiz oranlarını sabit tutması da piyasaların dikkatini çeken bir başka gelişme oldu.

