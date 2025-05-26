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Alüminyum, 2.504 dolar direncini yeniden test edecek

LME'de alüminyum bu hafta 2.504 dolar direncini yeniden test edecek.

Haber Merkezi
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Alüminyum, 2.504 dolar direncini yeniden test edecek
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Analistlere göre, LME alüminyumun bu hafta ton başına 2.504 dolar direncini yeniden test etmesi muhtemel; bu direncin aşılması 2.536 dolara kadar bir artışa yol açabilir.

2.544 dolardan düşüş, 2.376 dolardan kısa yükselişte bir düzeltme olarak sınıflandırılıyor. Yükselişin geri çekilme analizi, yüzde 61,8 seviyesi olan 2.440 dolarda güçlü bir destek olduğunu ortaya koyuyor.

Metal destek etrafında dengeleniyor. İstikrar, yükseliş trendinin yükselen bir kanal içinde daha da uzama şansını artırıyor.

Analistlere göre, 2.440 doların altına inilmesi 2.376-2.412 dolar aralığına düşülmesine neden olabilir.

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