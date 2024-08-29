Alüminyum devinin kârı yüzde 42 arttı

Rus alüminyum devi Rusal, alüminyum, alümina ve diğer ürünlerin üretimini artırmayı başardığı ve Çin'e sevkiyatları rekor seviyelere ulaştığı için ilk yarı düzeltilmiş net kârında %41,6 artış bildirdi.

Alüminyum devi, Rusal'ın Çin'e yaptığı teslimatların rekor seviyelere ulaştığını ve Rusya pazarının Ukrayna çatışması öncesindeki hacmine ulaştığını açıkladı.

Rusal, 2024 yılının ilk yarısında 1,96 milyon ton birincil alüminyum ve yaklaşık 3 milyon ton alümina üretti ve her ikisi de bir önceki yıla göre daha yüksekti.

Çin dışında dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Hong Kong merkezli Rusal, 30 Haziran'da sona eren altı aylık dönemde, bir yıl önceki 315 milyon dolara kıyasla 446 milyon dolar düzeltilmiş net kâr açıkladı.

Rusya'nın yanı sıra Gine, Jamaika, İrlanda ve İsveç'te de faaliyet gösteren Rusal, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının yarattığı baskı altında bulunuyor. Şirket üzerinde herhangi bir yaptırım olmasa da, bazı Batılı tüketiciler Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerinden bu yana Rusya yapımı metal için yeni anlaşmalardan kaçınıyor.