Alüminyum dipten gelen alımlarla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatı, yatırımcıların son düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle yüzde 1,1 artarak ton başına 3 bin 424 dolara çıktı. Fiyatlar böylece iki buçuk ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

ABD ile İran arasında sağlanan barış anlaşması arz endişelerini bir miktar hafifletirken, Körfez bölgesindeki alüminyum izabe tesislerinin çatışma nedeniyle üretimi azaltmış olması küresel arz görünümünü etkilemeye devam etti.

LME depolarındaki alüminyum stokları 316 bin 525 tona gerileyerek Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Diğer baz metallerde de çoğunlukla yükseliş görüldü. Bakır yüzde 0,3 artışla ton başına 13 bin 813 dolara, çinko yüzde 1,1 yükselişle 3 bin 608,50 dolara çıktı.

Nikel yüzde 0,2 artarak ton başına 18 bin 35 dolara, kalay ise yüzde 0,5 yükselerek 55 bin 165 dolara ulaştı. Kurşun yüzde 0,1 gerileyerek ton başına 1.979,50 dolara indi.