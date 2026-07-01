Alüminyum dört ayın en düşük seviyesine geriledi

Alüminyum fiyatları, Körfez bölgesindeki arz risklerine ilişkin primin azalmasıyla dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum yüzde 0,41 düşüşle ton başına 3.073 dolara indi. Kontrat gün içinde 3.060 doları görerek son dört ayın en düşük seviyesini test etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören alüminyum kontratı ise yüzde 0,73 gerileyerek ton başına 22.420 yuana düştü. Bu seviye 17 Aralık'tan bu yana kaydedilen en düşük fiyat oldu.

İran savaşı sırasında hafif metallerde oluşan risk primlerinin çözülmesi, alüminyum üzerindeki satış baskısını artırdı. Körfez kaynaklı arz kesintilerine yönelik endişelerin zayıflaması, LME alüminyum fiyatının savaş öncesi seviyelere yaklaşmasına neden oldu.

Diğer sanayi metallerinde de düşüşler izlendi. LME'de bakır yüzde 0,95, çinko yüzde 0,56, kurşun yüzde 0,93, nikel yüzde 0,20 ve kalay yüzde 1,55 değer kaybetti.

Şanghay piyasasında bakır yüzde 0,46, kurşun yüzde 1,46 ve nikel yüzde 0,56 gerilerken, çinko yüzde 0,99 ve kalay yüzde 0,80 yükseldi.

ABD'de açık iş sayısının iki yılın en yüksek seviyesine çıkması, enflasyon risklerinin ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin beklentilerin gündemde kalmasına yol açtı.

Çin'de haziran ayı imalat PMI verisinin 51,7 seviyesinde gerçekleşerek sektörde büyümeye işaret etmesi ise sanayi metallerine yönelik talep görünümünü destekleyen unsur oldu.

Körfez kaynaklı risk priminin azalmaya devam etmesi, LME üç ay vadeli alüminyum kontratı üzerinde kısa vadede aşağı yönlü baskının sürmesine neden olabilir. Buna karşılık 3.060 dolar civarındaki dört aylık dip seviyesinin korunması ve Çin'deki imalat büyümesinin devam etmesi, fiyatlarda tepki alımlarını destekleyebilir.