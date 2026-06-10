Alüminyum fiyatları 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

LME'de 3 ay vadeli alüminyum şu sıralarda yüzde 1,56 düşüşle 3.492 dolarda.

ABD güçlerinin İran'a yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından hisse piyasalarındaki düşüşle birlikte piyasa algısı bozuldu. Uzayan savaşın enflasyonu artırması ve yüksek faiz beklentilerini güçlendirmesi, küresel büyüme ile metal talebinin yavaşlayabileceği endişelerini öne çıkardı.

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisini bekliyor. Verinin, faizlerin daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağına ilişkin en net sinyallerden birini vermesi bekleniyor. Tahvil yatırımcıları, önümüzdeki aylarda birden fazla Fed faiz artışını hedefleyen pozisyonlara yönelirken, bazı yatırımcılar eylül gibi erken bir dönemde artış olasılığını değerlendiriyor.

Chaos Ternary Futures Araştırma Başkanı Li Xuezhi, güçlü ABD istihdam verilerinin ardından metal piyasasının daha sıkı küresel likiditeye odaklandığını belirtti. Li'ye göre bu durum, altın ve gümüşten sanayi metallerine kadar riskli varlıklar için olumsuz bir tablo oluşturuyor.

Buna karşın teknoloji harcamalarındaki artışın uzun vadeli talep görünümünü desteklemeye devam ettiği ifade ediliyor. Çin'in gelecek 5 yılda veri merkezleri inşası için yaklaşık 2 trilyon yuan, yani 295 milyar dolar harcamaya hazırlandığı bildirildi.

Küresel veri altyapısı harcamaları son aylarda bakır ve diğer metaller için olumlu görünümün temel unsurlarından biri haline geldi. Li, ülke çapında bir bilişim ağı kurma fikrinin Çin'in 2026 başındaki 5 yıllık planında ortaya konduğunu, söz konusu yatırımın beklentilerle uyumlu olduğunu ve kısa vadede fiyatları etkilemediğini söyledi.