Alüminyum fiyatları 3 ayın en düşük seviyelerine indi

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'daki barış görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin bölgeden metal arzının yeniden artacağı beklentisini güçlendirmesiyle yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'nin İran'a uluslararası piyasalarda petrol satışı için 60 günlük izin vermesi ve kalıcı barış anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürmesi, bölgedeki jeopolitik risklerin azaldığı yönündeki beklentileri destekledi.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 1,65 düşerek ton başına 3 bin 308.50 dolarla 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki savaşın üretim ve ihracatı aksatması nedeniyle alüminyum fiyatları yıl başından bu yana yüzde 11 yükselmişti. Bölge normal koşullarda küresel alüminyum arzının yaklaşık yüzde 9'unu karşılıyor.

Buna karşın Basra Körfezi'ndeki izabe tesislerinin Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlar da dâhil olmak üzere stoklarını yenilemesi, Çin ve Endonezya'daki üreticilerin ise üretimi artırması arz şokunun etkisini sınırladı.

Çinli tüccarların vergi kurallarındaki uyumsuzluktan yararlanarak alüminyum tel ihracatını artırdığı, sevkiyatların mayısta 50 bin tonu aşarak en az 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Chaos Ternary Futures, ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmalarla jeopolitik risklerin azaldığını ve Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimalinin Orta Doğu'daki alüminyum tesislerinin yeniden faaliyete geçeceği beklentisini artırdığını bildirdi.

Kuruluş, Çin dışındaki piyasanın zayıf talep ve artan arz nedeniyle baskı altında kalabileceğini belirtti.

LME'de bu sabah bakır yüzde 0,73 düşüşle ton başına 13 bin 549 dolara, çinko yüz de 1,16 kayıpla 3566,50 dolara ve kalay yüzde 21,7 gerileyerek 52.725 dolara indi.