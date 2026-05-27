Alüminyum fiyatları 4 yılın en yükseğinde

Alüminyum, Orta Doğu'da savaş nedeniyle devam eden aksaklıkların yanı sıra en büyük üretici Çin'de üretim kısıtlamaları endişesiyle dört yılın zirvesine sıçradı.

Sanayi metali, Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 1,6'ya kadar yükseldi. Araştırma şirketi Mysteel Global'e göre, tüccarlar, kilit sektörlerin enerji kullanımı ve emisyonlarının ülke çapında denetlenmesi nedeniyle Çinli döküm tesislerinden üretimlerini azaltmalarının istenmesinden endişe duyuyor.

Ülkenin alüminyum döküm tesisleri, Orta Doğu'daki çatışmanın neden olduğu küresel kıtlıktan yararlanmak için kapasitelerinin üzerinde çalışıyor. Şubat ayı sonlarında savaşın başlamasından bu yana, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması bölgeden gelen arzı azalttığı için LME fiyatları yükseldi.

Çinli yetkililer, stoklar artarken bu aşırı üretimi kontrol altına almaya çalışıyor. Mysteel, Guangxi eyaletindeki Baise'deki bir döküm tesisinin erimiş alüminyum üretimini zaten azalttığını yazdı, ancak etkilenen hacimler hakkında tahminlerde bulunmadı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, çelik ve petrol rafineri sektörlerinin de hedef alınacağını belirtti.

Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in günlük alüminyum üretimi, resmi verilere göre geçen ay rekor seviyeye ulaşarak 129 bin tona çıktı.

LME'de alüminyumun ton başına fiyatı 3.697 dolara yükseldi ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.