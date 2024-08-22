Alüminyum fiyatları 6 ayın zirvesinde! Yükseliş dikkat çekiyor

Londra Metal Borsası'nda üç aylık alüminyum CMAL3, resmi açık piyasa işlemlerinde %0,2 artışla metrik ton başına 2.492 dolara yükseldi.

Taşımacılık, inşaat ve ambalajlamada kullanılan metal, algoritmik fonların alımlarıyla seansın başlarında 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2.531 dolara ulaştı.

Alüminyum, boksit ve alüminyum arasındaki ara ürün olan alüminaya olan talebin artması ve boksit arzının kısıtlı olması nedeniyle bu hafta %5'lik bir artışla son dört ayın en güçlü haftalık artışını gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Emtia piyasalarının bir gözü de ülkenin en büyük iki demiryolu operatörünün iş sözleşmeleri nedeniyle eş zamanlı iş bırakma eylemi ilan etmesinin ardından demiryolu taşımacılığının durma noktasına gelebileceği Kanada'da.

Kanada, ABD'nin en büyük alüminyum tedarikçisi konumunda, ancak ABD'li alıcılar tarafından LME referans fiyatının üzerinde ödenen alüminyum primleri şu ana kadar sabit kaldı.

Bu arada, LME çinko CMZN3 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2.882$'a ulaştıktan sonra resmi işlemlerde %0,7 artışla ton başına 2.871$ oldu.

Büyük Çinli çinko izabe tesisleri, düşen cevher işleme fiyatlarının karları eritmesi nedeniyle üretim hatlarında planlanan bakımları ayarlamayı ve yeni kapasitelerin devreye alınmasını ertelemeyi kabul etti.

Diğer metallerde, LME bakır CMCU3 %0,8 düşüşle ton başına 9.185$, kurşun CMPB3 %0,2 düşüşle 2.082$, kalay CMSN3 %0,4 artışla 32.825$ ve nikel CMNI3 %2,4 kayıpla 16.500$ oldu.