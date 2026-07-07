Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve makro verilerle dalgalandı

LME'de alüminyum yüzde 0,16 düşüşle ton başına 3.110,5 dolara geriledi. Metal, gün içinde bir haftanın en yüksek seviyesini görmesine rağmen kazanımlarını koruyamadı.

Şanghay piyasasında ise alüminyum kontratı yüzde 0,33 artışla ton başına 22.910 yuana yükseldi. Böylece kontrat üst üste dördüncü işlem gününde değer kazandı.

LME alüminyum stoklarının 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, piyasada arz endişelerinin sürmesine neden oldu. Düşük stok seviyeleri, fiyatlar üzerinde destekleyici unsur olarak öne çıktı.

Baz metallerde ise genel olarak dalgalı bir görünüm izlendi. LME'de bakır yüzde 0,18, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise yüzde 0,09 geriledi. Beyaz Saray'dan tarifelere ilişkin bir açıklama gelmemesi bakır fiyatları üzerinde etkili olurken, spekülatörlerin Comex bakırdaki yükseliş yönlü pozisyonlarını azalttığı belirtildi.

LME'de çinko yüzde 0,18 gerilerken, Şanghay'da yüzde 0,98 yükseldi. Kurşun LME'de yüzde 0,13, Şanghay'da yüzde 0,47 düşüş kaydetti. Nikel LME'de yüzde 0,29 gerilerken, Şanghay'da yatay seyretti. Kalay ise LME'de yüzde 0,64, Şanghay'da yüzde 0,1 değer kaybetti.

Doların dalgalı seyri ve petrol fiyatlarındaki sınırlı yükseliş, baz metal piyasalarında yön arayışının sürmesine neden oldu.