Alüminyum fiyatları arz görünümündeki iyileşmeyle geriledi
Alüminyum fiyatları, üretimin yeniden devreye alınmasına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve arz endişelerinin azalmasıyla geriledi.
Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatı yüzde 0,46 düşerek ton başına 3.062 dolara indi ve 19 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören alüminyum kontratı da yüzde 0,38 azalışla ton başına 22.400 yuana geriledi.
Emirates Global Aluminium'ın Al Taweelah kompleksindeki üretimi beklenenden daha erken yeniden devreye alacağını açıklaması, arz görünümünü destekledi. Norsk Hydro'nun da Slovakya'daki alüminyum üretimini dördüncü çeyrekte kısmen yeniden başlatmayı planladığı belirtildi.
Alternatif tedarik kaynaklarının bulunmasıyla alüminyum piyasasındaki savaş risk priminin büyük ölçüde azaldığı ifade edildi.
Baz metallerin genelinde de düşüş görüldü. Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,49 gerileyerek ton başına 13.234 dolara inerken, Şanghay'da 101.950 yuandan işlem gördü.
Londra Metal Borsası'nda çinko yüzde 1,31, kurşun yüzde 0,16, nikel yüzde 0,79 ve kalay yüzde 1,32 değer kaybetti.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise çinko yüzde 1,47, kurşun yüzde 0,85, nikel yüzde 0,96 ve kalay yüzde 0,23 geriledi.
ABD Merkez Bankası yetkililerinin enflasyon endişelerini azaltan açıklamaları da baz metal piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.