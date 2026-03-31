Alüminyum fiyatları arz şokuna yönelik endişeler ve Çin verileriyle yükseldi

Alüminyum fiyatları, İran'ın Körfez bölgesindeki önemli izabe tesislerine zarar veren saldırılarının ardından piyasaların uzun süreli bir arz daralmasını fiyatlaması ve Çin'den gelen güçlü fabrika verilerinin desteğiyle salı günü yükselişini sürdürdü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif alüminyum kontratı, TSİ 05:30 itibarıyla %1.16 değer kazanarak ton başına 24 bin 810 yuan seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli gösterge alüminyum ise %1.69 artışla 3 bin 458.50 dolara yükseldi.

Yatırımcıların odağının Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması gibi geçici aksamalardan, savaş gerilimi azalsa bile devam edebilecek uzun süreli bir arz şokuna kaymasıyla tedarik endişeleri kalıcı hale geldi. Bu durum, İran'ın saldırılarının küresel arzın %8'ini oluşturan Aluminium Bahrain ve Emirates Global Aluminium tarafından işletilen iki alüminyum tesisine zarar vermesinin ardından gelişti. Her iki şirket de operasyonlarına ilişkin henüz güncel bir bilgi paylaşmadı.

Fiziksel piyasada da kıtlık sinyalleri görülürken, Londra Metal Borsası depolarındaki alüminyum stokları geçen yılın ekim ayından bu yana düşüş gösteriyor. Stoklar 27 Mart itibarıyla 418 bin 675 ton ile geçen yılın temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, ulaşım, inşaat ve ambalaj sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bu hafif metal, Çin'de salı günü açıklanan güçlü imalat verilerinden de destek buldu. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi mart ayında bir önceki aydaki 39.0 seviyesinden 50.4'e yükselerek büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 eşiğinin üzerine çıktı.