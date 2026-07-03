Alüminyum fiyatları dolar ve faiz beklentileriyle yükseldi

Alüminyum fiyatları, doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası'nın yakın dönemde faiz artıracağına ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatı yüzde 0,74 artarak ton başına 3 bin 114,50 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören alüminyum kontratı ise yüzde 1,18 yükselişle ton başına 22 bin 755 yuana, yaklaşık 3 bin 355,60 dolara ulaştı.

ABD iş gücü piyasasına ilişkin verilerin zayıflaması, Fed'in kısa vadede faiz artıracağı yönündeki beklentileri azalttı. Doların gerilemesi de dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha ucuz hale getirdi.

Citi, Orta Doğu'daki alüminyum arzının hızla piyasaya döneceğine ilişkin endişelerin abartılı olduğunu değerlendirdi.

Bakır fiyatları destek buldu

Bakır fiyatları da yapay zekâ, elektrik şebekeleri ve elektrikli araçlarla bağlantılı talep artışından destek buldu. Bakır, Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,74, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 0,8 değer kazandı.

Yangshan bakır primi, 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeyi tekrarlayarak güçlü alım ilgisine işaret etti.

Londra Metal Borsası'nda çinko yüzde 0,44, kurşun yüzde 0,43, nikel yüzde 1,42 ve kalay yüzde 1,84 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise çinko yüzde 0,1 gerilerken kurşun yüzde 0,35, nikel yüzde 0,51 ve kalay yüzde 0,78 değer kazandı.