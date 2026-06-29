Alüminyum fiyatları dört ayın en düşük seviyesine geriledi

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'da arz kesintisi yaşanacağına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Londra Metal Borsası'nda ton başına 3 bin 119 dolara düşerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere Katar'da yeniden başlayacağının açıklanması, bölgedeki tedarik risklerinin azalmasına katkıda bulundu. Orta Doğu, küresel alüminyum eritme kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor.

Alüminyum fiyatları, bu ay gördüğü 3 bin 787,50 dolarlık zirveden yüzde 16 geriledi. Londra Metal Borsası'nda nakit alüminyum kontratının vadeli kontrata göre taşıdığı prim de iskonto bölgesine geçti.

Teknik görünümde alüminyum için 200 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 3 bin 160 dolar destek, 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 3 bin 410 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

ABD dolarındaki güçlenme de dolar cinsinden fiyatlanan metallere baskı yaptı.

Diğer baz metallerde bakır yüzde 0,6 düşüşle ton başına 13 bin 283 dolara, çinko yüzde 0,2 kayıpla 3 bin 467 dolara ve kurşun yüzde 0,1 gerileyerek 1.901 dolara indi. Kalay 50 bin 540 dolar seviyesinde yatay seyrederken, nikel yüzde 1,3 düşüşle 16 bin 480 dolara geriledi.

Piyasalarda, Çin'de açıklanacak imalat sektörü satın alma yöneticileri endekslerinin sanayi metallerine yönelik talep görünümüne ilişkin yeni ipuçları sağlaması bekleniyor.