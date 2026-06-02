Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesine çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana petrol fiyatlarında görülen sert yükselişler, enflasyonist baskıların artacağına yönelik endişeleri tetiklerken emtia piyasasında sert dalgalanmalar devam ediyor.

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve bölgede çatışmaların devam etmesiyle alüminyum en çok etkilenen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam 6,2 milyon ton civarındaki yıllık alüminyum üretimi ve ihracatı risk altında. Bu üç ülkenin Hürmüz Boğazı üzerinden alüminyum ihracatı yüzde 80’lik orana sahip.

ABD/İsrail-İran Savaşı başladıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Global Aluminium'a (EGA) ait Et-Tavila tesisinin, İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Halife Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda zarar görmesi de arza ilişkin endişelerin kayda değer bir şekilde artmasına neden olmuştu.

Savaş başlamadan önce de küresel alüminyum piyasasında arz sıkıntıları varken savaş sonrası arz sıkıntıları daha da şiddetlendi.

Bu durum, Hürmüz Boğazı'nın global hammadde piyasaları açısından petrol ve doğalgaz dışında da oldukça kritik olduğunun net göstergesi oldu. Boğazdan bundan sonra tanker ve gemilerin geçişine ilişkin gelişmelerin alüminyum fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Alüminyum, otomobil, uçak ve inşaat malzemeleri üretiminde kullanılıyor.

Öte yandan Çin'in devam eden talebi alüminyum piyasasında hareketlenmelere neden oluyor.

Bu gelişmelerle alüminyumun ton başına fiyatı, Londra Metal Borsası'nda ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı risklerin tekrar arz endişelerine neden olmasıyla 3 bin 734 dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görürken daha sonra 3 bin 716 dolar seviyesinde dengelendi.

Alüminyum fiyatları savaş başladığından bu yana yüzde 18'in üzerinde arttı.