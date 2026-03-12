Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesine yaklaştı
Orta Doğu’daki savaşın yarattığı arz endişeleri alüminyum fiyatlarını yükseltirken, Londra Metal Borsası’nda fiyatlar ton başına 3.530 dolara çıkarak son dört yılın zirvesine yaklaştı. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat aksamaları ve jeopolitik riskler piyasada yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor.
Orta Doğu’daki savaş nedeniyle arz endişeleri sürerken alüminyum fiyatları yükselişini genişletti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda alüminyum kontratı yüzde 0,38 artışla ton başına 25.240 yuan seviyesine çıktı.
Londra Metal Borsası’nda alüminyum yüzde 2,1 yükselerek ton başına 3.530 dolara ulaştı ve son dört yılın zirvesine yaklaştı.
Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların durması arz endişelerini artırırken, ABD-İran gerilimi fiyatların jeopolitik gelişmelere duyarlılığını koruyor. Mercuria’nın LME depolarında yaklaşık 100.000 ton alüminyumu iptal ettiği veya ayırdığı bildirildi. Benchmark Mineral Intelligence, 2026 alüminyum fiyat tahminini ton başına 3.100 dolara yükseltti.
Diğer metallerde ise Şanghay’da bakır yüzde 0,51, kurşun yüzde 0,21, kalay yüzde 0,89 ve çinko yüzde 0,49 gerilerken, nikel yüzde 0,59 yükseldi.
Londra’da bakır yüzde 0,1, nikel yüzde 0,3, kurşun yüzde 0,3, kalay yüzde 0,85 ve çinko yüzde 0,35 artış kaydetti.