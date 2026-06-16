Alüminyum fiyatları iki ayın en düşük seviyesine geriledi

Alüminyum fiyatları, ABD ile İran arasında varılan ön anlaşmanın Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini azaltmasının ardından salı günü düşüşünü sürdürerek iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum, TSİ 10.48 itibarıyla yüzde 0,95 düşüşle ton başına 3 bin 347,50 dolara geriledi. Fiyat gün içinde 3 bin 334 dolarla 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif alüminyum kontratı ise gündüz seansını yüzde 1,65 düşüşle ton başına 23 bin 830 yuandan, yaklaşık 3 bin 525,77 dolardan tamamladı. Kontrat seans içinde 23 bin 725 yuanla 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü ABD ile İran'ın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için ön anlaşma imzaladığını açıkladı. Ancak anlaşmanın ayrıntıları netleşmezken kalıcı ateşkes için müzakerelerin devam edeceği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, Basra Körfezi bölgesinden daha fazla alüminyum ihracatı yapılabileceği beklentisini güçlendirerek kısa vadeli arz kaygılarını azalttı.

Sucden Financial analistleri, piyasanın jeopolitik risk priminin bir bölümünü hızlı biçimde fiyatlardan çıkardığını belirtti. Analistler, hareketin yalnızca gün içi kâr satışlarından değil, arz riskleri ve yatırımcı pozisyonlarına ilişkin daha geniş kapsamlı bir yeniden değerlendirmeden kaynaklandığını ifade etti.

LME alüminyumda nakit fiyat ile üç aylık vadeli fiyat arasındaki fark da kontangoya döndü.

Çin'de üretim güçlü seyrini korudu

Çin'in alüminyum üretimi mayısta yıllık yüzde 1,7 artarak 3,89 milyon tona yükseldi. Ülkenin ocak-mayıs dönemindeki üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 19,22 milyon tona ulaştı. Güçlü üretim, kısa vadeli arz endişelerinin azalmasına katkı sağladı.

Buna karşılık Çin'de perakende satışların mayısta yüzde 0,6 daralarak üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez gerilemesi piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Sabit sermaye yatırımları da yılın ilk beş ayında yüzde 4,1 azalarak yüzde 2'lik düşüş beklentisinden daha kötü performans gösterdi.

Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,72, çinko yüzde 0,96, kurşun yüzde 0,20, nikel yüzde 0,40 ve kalay yüzde 0,61 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır yüzde 0,71 düşerken çinko yüzde 0,16, kurşun yüzde 0,90, nikel yüzde 0,40 ve kalay yüzde 0,96 yükseldi.