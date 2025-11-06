Alüminyum fiyatları iyileşen piyasa koşullarıyla yükselişe geçti

Alüminyum fiyatları, tedarik ve talep görünümündeki iyileşmenin yanı sıra vadeli işlem sözleşmelerine olan fon akışıyla yükselişe geçerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa'da ise karbon sınırında düzenleme beklentileri primlerin artmasına neden oldu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı yüzde 0,7 artışla 2.871 dolara çıkarak önemli bir eşiği aştı. Piyasadaki kronik arz fazlası döneminin sona erdiğine dair beklentilerle fonlar, LME alüminyum kontratlarına yoğun ilgi gösteriyor. Avrupa alüminyum primleri de Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) beklentileriyle şubat ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 328 dolara yükseldi.

Diğer metaller de genel yükseliş eğilimine katıldı. Bakırın ton fiyatı yüzde 0,5 artışla 10.751,50 dolara ulaşırken, 21 günlük hareketli ortalaması olan 10.786 dolarda dirençle karşılaştı. Çinko yüzde 0,87 değer kazanarak 3.069,50 dolara, kurşun ise yüzde 0,5 yükselişle 2.029,50 dolara çıktı. Kalay yüzde 0,98 artışla 36.000 dolara ve nikel yüzde 0,76 primle 15.150 dolara tırmandı.