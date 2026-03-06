Alüminyum fiyatları Orta Doğu endişeleriyle haftayı yükselişle kapamaya hazırlanıyor

Orta Doğu'daki arz sıkıntıları, özellikle Norsk Hydro'nun Qatalum tesisindeki ve Aluminium Bahrain'deki mücbir sebep ilanları, alüminyum fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Şanghay alüminyum fiyatları yüzde 2,03 düşüşle ton başına 24.650 yuan seviyesine gerilemesine rağmen, haftalık bazda yüzde 4'lük bir artış kaydetmeye hazırlanıyor.

Benzer şekilde, LME alüminyum yüzde 0,55 artışla ton başına 3.314 dolara yükselirken, haftalık yüzde 5'in üzerindeki bir kazanç yolunda ilerliyor. Ancak, ABD dolarının haftalık bazda yüzde 1,3 değer kazanması, alüminyumdaki kazançları bir miktar sınırladı. Stoklara bakıldığında, SHFE teminatlı alüminyum stokları yüzde 10,39 artışla 319.354 tona yükselirken, LME alüminyum envanterleri geçen yıl temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Bakır piyasasında ise durum farklıydı; metal, haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. SHFE bakır yüzde 0,19 artışla ton başına 101.520 yuan seviyesine çıksa da, LME bakır yüzde 0,6 yükselerek ton başına 12.979 dolara ulaşmasına rağmen haftalık bazda yüzde 2'den fazla düşüş yaşayacak. LME bakır stokları ise 20.000 tondan fazla artarak 282.200 tona ulaştı.

Diğer baz metallere gelince, Şanghay'da çinko yüzde 1,42, kurşun yüzde 0,24, nikel yüzde 0,12 ve kalay yüzde 0,32 geriledi.

Londra Metal Borsası'nda ise çinko yüzde 1, kurşun yüzde 0,36, nikel yüzde 1 ve kalay yüzde 19 oranında değer kazandı.