Alüminyum fiyatları riskleri ölçüyor!

Alüminyum fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından işlemcilerin küresel bir ticaret savaşının potansiyel risklerini ölçmesiyle dar aralıkta seyir izledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık alüminyum, TSİ 07.05'te yüzde 0,1 artışla 2.624 dolar/tona çıktı.

Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, ülkenin Washington'un onayıyla ABD'ye alüminyum tedarikini arttırdığını bildirdi.

Dünyanın en büyük altıncı alüminyum üreticisi olan Avustralya, ABD'nin çelik ithalatının yüzde 1'ini, alüminyum ithalatının ise yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

Bakır fiyatları da dar bir aralıkta işlem gördü ve LME'de gösterge bakır yüzde 0,2 artışla 9.470 dolar/tona yükseldi.

Bir analist “Trump'ın alüminyum ve çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından birçok tüccar bakırın da Trump'ın hedefinde olduğuna inanıyor. Sıkışıklık işaretleri de havayı destekledi” dedi.

Trump bakıra gümrük vergisi getirmezken, geçen hafta daha fazla ayrıntı vermeden vergi tehdidinde bulundu.

Fastmarkets bakır arıtma ücreti/rafinasyon ücreti endeksi son haftalarda rekor düşük seviyelere ulaştı ve dün 12,50 dolar/ton ve 1,25 sent/lb seviyesindeydi.

LME'de çinko yüzde 0,1 artışla 2.864 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 düşüşle 31.480 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 1.975 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.405 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) alüminyum kontratı yüzde 0,2 düşüşle 20.540 yuan/tona (2.818,45 dolar) geriledi.

SHFE'de bakır yüzde 0,8 artışla 77.370 yuan/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 124.120 yuan/tondan, çinko yüzde 0,4 artışla 23.745 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 17.125 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 257.340 yuan/tondan işlem gördü.