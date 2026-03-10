Alüminyum fiyatları Trump'ın İran yorumları sonrası geriledi

Diğer temel metallerde ise bakır ve çinko yükseliş kaydederken, kalay değer kaybetti ve genel olarak karışık bir seyir izlendi.

Pazartesi günü Körfez'deki ergitme tesislerinin kapanma korkusuyla ton başına 3.544 dolara kadar yükselen alüminyum, LME'de düşüş gösterdi. Bu düşüşe rağmen, alüminyum piyasasında 2026 yılına kadar projeksiyonlara göre bir açık bekleniyor. Ayrıca, Malezya'nın Port Klang kentindeki LME depolarından 98.150 ton alüminyumun çekilmesi, piyasadaki dinamikleri vurguluyor.

Bakır, döngüsel koşullara ilişkin iyimserlikle %1,2 artışla ton başına 13.103,50 dolara yükselirken, Çin'in yılın ilk iki ayındaki bakır ithalatı %16,1 azaldı. Çinko, artan enerji fiyatlarının etkisiyle %1,3 artışla 3.370 dolara tırmandı. Nikel %0,2 değer kazanarak 17.515 dolar seviyesine gelirken, kurşun %0,1'lik artışla 1.938,50 dolara yükseldi. Kalay ise %0,8 düşüşle 50.030 dolar seviyesine geriledi.