Alüminyum fiyatları üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor

Londra Metal Borsasında alüminyumun tonu yüzde 0,17 artışla 3.238 dolardan işlem gördü. Fiyatlar üç ayın en düşük seviyesine yakın kaldı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında alüminyum kontratı yüzde 1,12 düşüşle ton başına 23.480 yuana geriledi. Kontrat, işlemler sırasında üç ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, Orta Doğu'daki alüminyum arzının yeniden toparlanabileceği beklentisini güçlendirdi. Bölge, küresel alüminyum eritme üretiminin yüzde 9'unu oluşturuyor.

Londra Metal Borsasında nakit alüminyum ile üç ay vadeli kontrat arasındaki fark ton başına eksi 3,46 dolar olarak hafif kontango durumuna geçti. Bu görünüm, arz bulunabilirliğinin iyileştiğine işaret etti.

ABD dolarının güçlü seyri de dolar dışındaki para birimleriyle alım yapan yatırımcılar açısından baz metalleri daha pahalı hale getirdi.

Bakır, Londra Metal Borsasında yüzde 0,16 yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında yüzde 0,98 geriledi. Bakıra yönelik talep beklentilerinde yapay zekâ, elektrik şebekesi yatırımları ve elektrikli araç tahminleri etkili oldu.

Londra Metal Borsasında çinko yüzde 0,06 düşerken, kurşun yüzde 0,08 ve nikel yüzde 0,1 yükseldi. Kalay ise yüzde 0,86 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında çinko yüzde 1,72, kurşun yüzde 0,31, nikel yüzde 1,99 ve kalay yüzde 4,84 geriledi.

Yüksek faiz oranları ve ABD Merkez Bankasının şahin duruşu, metal talebine ilişkin piyasa görünümü üzerinde baskı oluşturdu.