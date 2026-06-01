Alüminyum Orta Doğu arz riskleriyle 4 yılın zirvesine çıktı

LME'de alüminyum fiyatı ton başına 3.707,50 doları görürken, yükselişte Orta Doğu'daki üretim ve sevkiyat riskleri etkili oldu. Bölge, küresel alüminyum ergitme kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, alüminyum ihracatı ile üretimde kullanılan hammaddelerin ithalatını kısıtlıyor. Piyasada bu yıl 2 milyon tonun üzerinde arz açığı oluşmasının beklendiği belirtiliyor.

LME alüminyum kontratlarında da sert backwardation dikkat çekti. Nakit kontrat ile üç ay vadeli kontrat arasındaki prim ton başına 100 doların üzerine çıktı.

Bakır fiyatları da sıkı piyasa beklentileri ve ABD'nin olası ithalat tarifeleri nedeniyle yüzde 1,1 artarak ton başına 13.792 dolara yükseldi. ABD'deki bakır stoklarının, tarife soruşturmasının başlamasından bu yana yüzde 550'den fazla arttığı ifade edildi.

Diğer baz metallerde çinko yüzde 0,9 artışla 3.571 dolara, kurşun yüzde 0,1 yükselişle 2.018 dolara, kalay yüzde 2 artışla 56.500 dolara ve nikel yüzde 1,1 değer kazanarak 19.280 dolara çıktı.

Çin'de imalat faaliyetinin genişlemeyi sürdürmesi de sanayi metalleri üzerindeki desteği artırdı.