Alüminyum son 4 yılın zirvesine çıktı

Alüminyum, Londra Metal Borsası’nda ton başına 3.252 dolara kadar yükselerek Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın doların sert değer kaybını “gayet iyi” olarak nitelendirmesi, dolar aleyhine beklentileri güçlendirirken emtia fiyatlarını destekledi.

Dolar endeksi son dört işlem gününde yaklaşık yüzde 3 gerilerken, baz metaller 2026’ya güçlü bir başlangıç yaptı.

Yatırımcıların bütçe açıkları ve para birimlerinin değer kaybına ilişkin endişelerle daha sert varlıklara yönelmesi fiyat artışlarını hızlandırdı. Arz kısıtlamaları da özellikle alüminyumda yükselişi destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

Alüminyum, Şanghay saatiyle 10.54 itibarıyla Londra Metal Borsası’nda yüzde 1,2 yükselerek ton başına 3.246,50 dolara çıktı. Gün içinde 3.252 doları da gören fiyat, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Nisan 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bakır yüzde 0,9 yükselirken, çinko yüzde 1,7 değer kazandı.