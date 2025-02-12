Alüminyum, Trump'ın gümrük vergisi endişeleriyle düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık alüminyum kontratı, TSİ 06.40'ta yüzde 0,8 değer kaybederek 2.624 dolar/tona geriledi. Kontrat, gümrük vergilerinin açıklandığı pazartesi günü ulaştığı üç haftanın en yüksek seviyesi olan 2.662,50 dolar/tondan yüzde 1,3 düşüş sergiledi.

Morgan Stanley'e göre, ulaşım, inşaat ve ambalajlamada kullanılan alüminyum, pazartesi günkü gümrük vergisinden en çok etkilenen ürün olacak ve net ithalat ABD ihtiyacının yaklaşık yüzde 82'sini oluşturuyor.

Londra Metal Borsası üzerindeki ABD alüminyum primi, 7 Şubat'tan bu yana dörtte bir oranında artarak 35 sent/libreye yükseldi ve Trump'ın Kasım 2024'te yeniden seçilmesinden bu yana yüzde 60 arttı.

Analistlere göre Trump'ın ABD ithalatına yönelik gümrük vergilerini açıklamasının ardından alüminyum piyasasındaki dalgalanmanın yüksek kalması bekleniyor.

Trump bakıra gümrük vergisi getirmezken, geçen hafta daha fazla ayrıntı vermeden vergi tehdidinde bulundu.

LME'de gösterge bakır yatay seyrederek 9.361,5 dolar/tondan işlem gördü.

Bakır tarifelerine ilişkin beklentiler, Comex'teki ABD vadeli işlemlerinin LME'deki küresel gösterge üzerindeki primini pazartesi günü rekor zirveye taşıdı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) alüminyum kontratı yüzde 0,6 düşüşle 20.560 yuan/ton (2.813,20 dolar) ile Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

SHFE'de bakır yüzde 0,6 düşüşle 76.800 yuan/tona geriledi.