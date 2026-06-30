Alüminyum üç yılın en sert çeyreklik düşüşüne yöneldi

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'daki barış görüşmelerinin arzın normalleşeceği beklentisini güçlendirmesiyle son üç yılın en büyük çeyreklik düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatı yüzde 1,3 artarak ton başına 3.127,50 dolara yükseldi. Fiyatlar daha önce 3.085 dolarla 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Alüminyum, çeyrek genelinde yüzde 10 gerileyerek üç yılın en sert düşüşüne yöneldi. Haziran ayındaki kayıp ise yüzde 15'e ulaşarak 2008'den bu yana en büyük aylık düşüş oldu.

Orta Doğu'daki barış görüşmeleri, küresel alüminyum üretiminin yüzde 9'unu karşılayan bölgede arzın normale dönebileceği beklentisini artırdı.

Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kısıtlı kalmayı sürdürüyor. Savaşın başlamasından bu yana toplam 3 milyon tonluk alüminyum ergitme kapasitesi devre dışı bulunuyor.

Bu yıl alüminyum piyasasında, büyük ölçüde otomotiv sektöründeki talep kaybının etkisiyle 1 milyon tonluk açık oluşması bekleniyor.

Diğer baz metallerde bakır yüzde 0,7 artarak ton başına 13.377 dolara yükseldi. Çin'den gelen olumlu imalat verilerinin desteğiyle bakır çeyrek genelinde yüzde 9 değer kazandı.

Çinko yüzde 2,1 yükselişle ton başına 3.548,50 dolara çıktı. Maden arzındaki sıkılığın etkisiyle çinko bu çeyrekte yüzde 10 artarak son iki yılın en güçlü performansını gösterdi.

Kurşun yüzde 0,2 düşerek 1.889,50 dolara gerilerken, nikel yüzde 1 artışla 16.470 dolara çıktı. Kalay ise yüzde 2,1 yükselerek ton başına 51.425 dolara ulaştı.