Alüminyum yedi haftanın zirvesine çıktı

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Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatı ton başına 3.350 dolara kadar yükseldi. LME'de alüminyum yüzde 0,54 artışla 3.335,5 dolar/ton seviyesinde işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) kontrat yüzde 0,62 yükselişle 24.185 yuan/tona çıktı.

Alüminyum stoklarının sert biçimde gerilemesi fiyatları desteklerken, piyasada arz açığının sürmesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin Orta Doğu'dan gerçekleştirilen alüminyum sevkiyatlarını aksatması da arz görünümü üzerinde etkili oldu.

Bakırda sıkı arz sinyali

Bakır fiyatları da yükseldi. LME'de bakır yüzde 0,14, SHFE'de ise yüzde 0,58 değer kazandı.

LME bakır piyasasında backwardation ton başına 145,5 dolara ulaşarak yakın vadeli metal arzındaki sıkılığa işaret etti. Yatırımcılar ayrıca ABD'nin rafine bakır ithalatına yönelik olası bir tarifeyi değerlendiriyor.

Diğer baz metallerde LME çinko yüzde 0,12 gerilerken, SHFE çinko yüzde 0,22 yükseldi. Kurşun LME'de yatay seyrederken Şanghay'da yüzde 0,76 arttı.

Nikel LME'de yüzde 0,24, SHFE'de yüzde 0,67 geriledi. Kalay ise Londra'da yüzde 0,06, Şanghay'da yüzde 0,45 değer kaybetti.

Beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin faiz artırımına yönelik beklentileri azaltması da metal piyasalarının görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.