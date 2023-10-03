Alüminyumda dev üretim dalgası

EVRİM KÜÇÜK

Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Çin’de hidroelektrik santrallerinde daha önce kuraklıktan etkilenen kısımlarındaki enerji tedarikinin iyileştirilmesi üretimi canlandırdı. Çin’in üretimindeki artış, küresel üretim seviyelerini rekor seviyeye taşıdı. Ancak yeni üretim dalgasının talebi karşılayıp karşılayamayacağı belirsiz ve fiyatlar son iki ayın en iyi seviyelerinde.

12 aylık üretim 70 milyon tonun üzerinde

Küresel birincil alüminyum izabe tesisleri ağustos ayında 71.2 milyon tonla yıllık olarak tüm zamanların en iyi üretim oranlarına ulaştı. Geçtiğimiz ay, üretim oranlarının 70 milyon ton sınırının üzerine çıktığı üst üste ikinci ay oldu. Temmuz öncesinde bu seviye yalnızca bir kez, Ağustos 2022’de aşılmıştı.

Üretimdeki artış büyük ölçüde Çin’de izabe tesislerin bulunduğu bölgelerde artan yağışların kuraklığın önüne geçerek, hidroelektrik santrallerinin normale dönmeye başlamasından destek buldu.

Fiyatlar talep beklentisiyle yükseliyor

Alüminyum vadeli işlemleri, talebin arttığına dair işaretlerle Londra’da ton başına 2.350 doları aşarak yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dünyanın en büyük üreticisi olan ve küresel üretimin yarısından fazlasından sorumlu olan Çin’de üretim oranları, birkaç yıl önce belirlenen kapasite sınırı 45 milyon ton seviyesine yakın. Eş zamanlı olarak, Endonezya'nın başlıca ticari alüminyum cevheri olan boksit ihracatını yasaklaması da arz baskısını riske atıyor. Bu arada piyasa oyuncuları, Çin'de güneş panelleri ve elektrikli araçlara yönelik artan talebin, muhtemelen alt yapı ve inşaatlarda alüminyum kullanımındaki düşüşü telafi edeceğini düşünüyor. Treding Ecnomics makro fi yat tahmin modeli ve analistlere göre fi yatların bu çeyreğin sonunda 2.400 dolardan işlem görmesi ve 12 sonra 2.550 dolara çıkması bekleniyor.

Ocak-Ağustosta kümülatif üretim 46,5 milyon ton

Ağustos ayındaki küresel üretim, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 1.6 artışla 6.0 milyon tona ulaşırken, Ocak-Ağustos döneminde kümülatif üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 artışla 46.5 milyon ton oldu. Çin, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 2.5'lik bir büyüme kaydederken, dünyanın geri kalanı yüzde 0.5'lik daha mütevazı bir büyüme kaydetti.

Malezya ve İran’dan 577 bin ton daha

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü’ne (IAI) göre Çin’deki üretim artışının yanında, Çin dışı alüminyum üretimi de önceden tahmin edilenden daha yüksek seyrediyor. IAI, tahminlerini geçen yılın başından itibaren yukarı doğru revize ederek, "raporlanmayan" kategorisine yaklaşık 577 bin tonluk yıllık üretim ekledi. Artışın büyük bir kısmı Malezya ve İran'daki daha önce sayılmayan üretimden kaynaklanıyor ve bunların hiçbiri üretim rakamlarını doğrudan Enstitü'ye bildirmiyor. Çin'in yılın ilk yarısındaki üretimi de önemli ölçüde yukarı doğru revize edildi. IAI daha önce Çin üretiminin 2023'ün ilk yedi ayında yıllık 118 bin ton düşeceğini tahmin etmişti. Şimdi ise ülkede üretimin 1.3 milyon ton arttığını tahmin ediyor.