Alüminyumda işlemler daraldı

Londra'da alüminyum fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından yatırımcılar büyük bir küresel ticaret savaşı risklerini tartarken, üç haftanın en yüksek seviyesine yakın dar bir aralıkta işlem gördü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık alüminyum, TSİ 06.30'da yatay seyrederek 2.657,5 dolar/ton seviyesinde dün ulaştığı üç haftanın en yüksek seviyesi olan 2.662,50 dolar/tona yakın seyretti.

Trump, zor durumdaki sektörlere yardım etmek amacıyla çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini “istisna ya da muafiyet olmaksızın” yüzde 25'e yükseltti.

Ancak, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Avustralya'nın ABD'nin ticaret fazlası verdiği birkaç ülkeden biri olduğuna dikkat çekerek Avustralya'yı tarifelerden muaf tutmayı değerlendirmeyi kabul etti.

Analistler, gümrük vergilerinin ticaret modellerini de değiştireceğini, daha fazla Kanada alüminyumunun Avrupa'ya gideceğini ve ABD'nin Orta Doğu'dan alımlarını artıracağını belirtti.

LME'de gösterge bakır, yüzde 0,4 düşüşle 9.409 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.843 dolar/tondan, kalay yüzde 0,5 düşüşle 31.000 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 1.994 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,5 düşüşle 15.440 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) alüminyum kontratı yüzde 1,0 artışla 20.700 yuan/ton (2.832,74 dolar) ile Aralık 2024 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

SHFE'de bakır yüzde 0,3 düşüşle 77.200 yuan/tondan, nikel yüzde 1,7 kayıpla 124.820 yuan/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 23.740 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 17.155 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,8 düşüşle 257.250 yuan/tondan işlem gördü.