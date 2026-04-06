Alüminyumda tarihi ralli: Son 2 yılın en sert yükselişi kaydedildi

Küresel sanayinin temel ham maddelerinden biri olan alüminyum, jeopolitik gerilimlerin arz zinciri üzerinde kurduğu baskıyla mart ayında adeta küllerinden doğdu. Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre, ay boyunca sergilenen performans, Nisan 2024’ten bu yana görülen en hızlı aylık fiyat yükselişi olarak kayıtlara geçti. Şubat sonunda 3.140 dolar seviyelerinde seyreden ton başına fiyatlar, mart ayı kapanışında 3.467 dolara kadar tırmanarak sanayi üreticileri için maliyet baskısını yeni bir boyuta taşıdı.

Körfez’deki gerilim ve stok krizi

Piyasadaki bu agresif tırmanışın arkasında, özellikle Orta Doğu’daki enerji ve lojistik hatlarına yönelik artan tehditler yatıyor. Bölgedeki ana üreticilerin sevkiyat güzergahlarında yaşanan aksamalar ve bazı üretim tesislerinin operasyonel risklerle karşı karşıya kalması, piyasadaki likiditeyi daraltırken fiyatları yukarı yönlü kamçıladı. Buna paralel olarak LME depolarındaki alüminyum stoklarının son 9 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, arz-talep dengesindeki bozulmayı derinleştirerek fiyatların Mart 2022'den bu yana en yüksek zirvelerini test etmesine neden oldu.

Sanayi ve üretim bandında maliyet alarmı

Alüminyumda yaşanan bu olağandışı fiyat hareketi, başta otomotiv ve inşaat olmak üzere pek çok lokomotif sektörde maliyet hesaplarını şimdiden değiştirmeye başladı. Mart ayı içinde bir ara 3.546 dolar seviyesine kadar ulaşan fiyatlar, imalat sanayinde "enflasyonist baskı" endişelerini körüklüyor. Analistler, arz hatlarındaki tıkanıklık aşılmadığı sürece alüminyumun stratejik bir güvenli liman gibi fiyatlanmaya devam edebileceği ve bu yükseliş trendinin Nisan ayına da sirayet edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.