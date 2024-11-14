API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) açıklamasına göre, önceki hafta 3,13 milyon varil artan petrol stokları, 8 Kasım ile sona eren hafta 777 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stoklarda 1 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

Bu düşüşün ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 4,0 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil artışla 387,8 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 41 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 247 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste beş haftalık düşüşünü sonlandırdı ve sınırlı da olsa artış gösterdi. Bir önceki hafta 928 bin varil azalan stoklar, geçen hafta 312 bin varil yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %2 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında yedi hafta süren düşüş tamamlandı ve geçen hafta artış yaşandı. Önceki hafta 852 bin varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,14 milyon varil yükseldi. Damıtılmış ürün stokları bu düşüşün ardından beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaldı.

Petrol stokları iki haftalık artışın ardından yeniden düştü

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında iki haftalık artışın ardından yeniden aşağı yöne dönüldü. Bir önceki hafta 1,72 milyon varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,86 milyon varil geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,15 milyon varil artan petrol stoklarının, 8 Kasım ile sona eren haftada 1,1 milyon varil daha artış olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,6 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,3 milyon varil artış olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %90,5 seviyesinden %91,3 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 19.00'da açıklanacak.