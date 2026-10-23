ARA benzin stokları yüzde 14 geriledi, 5 yılın dibine indi

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Hollandalı danışmanlık şirketi Insights Global’in perşembe günü açıkladığı verilere göre, Avrupa’nın önemli rafinaj ve yakıt depolama merkezlerinden ARA’da bağımsız olarak tutulan benzin stokları haftalık bazda yüzde 14’ün üzerinde düşüş kaydetti. Stok miktarı 707 bin metrik tona inerken, bu seviye Eylül 2021’den bu yana görülen en düşük miktar olarak kayıtlara geçti.

Insights Global’den Rick Veringmeier, stoklardaki gerilemede artan ihracatın ve düşük rafinaj marjlarının üretim üzerindeki baskısının etkili olduğunu belirtti.

Diğer yakıt türlerinde de düşüş görüldü

ARA merkezinde benzin dışındaki bazı yakıt türlerinin stoklarında da gerileme yaşandı. Verilere göre jet yakıtı stokları yüzde 6,6 azalarak 461 bin tona indi. Fuel oil stokları ise yüzde 0,8 düşüşle 930 bin tona geriledi. Gazoil stokları büyük ölçüde değişmeyerek 1,78 milyon ton seviyesinde kaldı. Merkezdeki toplam yakıt stokları 4,24 milyon ton olarak açıklandı.

Ren Nehri’nde taşımacılık koşulları iyileşiyor

Rick Veringmeier, Ren Nehri’ndeki su seviyelerinin kademeli olarak yükseldiğini ve gemilerin taşıma kapasitelerinde sınırlı bir artış yaşandığını bildirdi.

Hafta boyunca ARA merkezinden Brezilya, Kanada, Mısır, Fransa, Letonya, Fas, Polonya, Güney Afrika, İngiltere, ABD ve Batı Afrika’ya benzin sevkiyatı gerçekleştirildi. Merkeze gelen benzin kargoları ise Fransa, Letonya, Polonya, Portekiz, İsveç ve İngiltere’den geldi.