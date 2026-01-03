Arabica kahve fiyatları emtia piyasasında yükseliş kaydetti

Artan talep, üretim riskleri ve kur baskısı, hem emtia yatırımcılarını hem de tüketiciyi fiyat artışıyla karşı karşıya bırakıyor.

Perakende fiyatlarda yükseliş sürüyor

Küresel emtia piyasasında Arabica kahve, yılın ilk işlem günlerinde 350–357 dolar/lbs (yaklaşık 772–787 dolar/kg) seviyesinde işlem gördü. Artan talep, iklim kaynaklı üretim riskleri ve daralan stoklar fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmaları beraberinde getiriyor.

Türkiye’de perakende fiyatlar da yükseliş eğiliminde. Zincir kahve mağazaları ve satış noktalarında espresso bazlı ürünler, küçük boy filtre kahve ve Americano gibi ürünlerde fiyatlar dikkat çekici şekilde arttı. Kur artışları ve maliyet baskısı, fiyatların tüketiciye yansımasını hızlandırıyor.

Ekonomistler, arz kısıtları ve global üretim risklerinin fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini, yılın ilerleyen aylarında volatilitenin süreceğini öngörüyor.