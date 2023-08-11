Aramco petrolü Asya’ya akıtacak

Suudi Aramco'nun Kuzey Asya'daki müşterilerine Eylül ayı için talep ettikleri ham petrol miktarının tamamını tedarik edeceği bildirildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Aramco geçen hafta günde 1 milyon varillik (bpd) üretim kesintisini bir ay daha uzatarak Eylül ayına kadar sarkıtacağını açıklamış ve kesintinin bunun ötesine uzatılabileceğini hatta derinleştirilebileceğini söylemişti.

Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser Pazartesi günü yaptığı açıklamada şirketin müşterilerine sağladığı tedarikin yeterli olduğunu bildirdi.

Üç ticari kaynağa göre Çinli rafineriler, Saudi Aramco tarafından belirlenen daha yüksek resmi satış fiyatlarına (OSP) rağmen Eylül alımları için daha düşük tedarik hacimleri talep etmedi.

Aylık 52 milyon varile çıkacak

Çinli alıcıların Ağustos ayındaki yaklaşık 38 milyon varilden çok daha yüksek 50 milyon ila 52 milyon varil Suudi ham petrolü satın alacağı tahmin ediliyor.

Bazı Çinli rafineriler yüksek petrol fiyatları nedeniyle son üç ayda Saudi Aramco'dan daha az tedarik talep etmiş ve Amerika ve Batı Afrika'dan alımlarını arttırmıştı.