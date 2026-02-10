Artan küresel stoklar bakır fiyatlarını sınırladı

Şanghay bakır fiyatları, artan stoklar ve düşük talep nedeniyle belirli bir aralıkta kaldı. Özellikle Çin Yeni Yılı öncesindeki bu durum, zayıf ABD dolarının destekleyici etkisini dengeledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır, ton başına 101.560 yuan ile marjinal bir artışla yüzde 0,05 yükselirken, Londra Metal Borsası'ndaki (LME) karşılığı ton başına 13.076 dolar ile yüzde 0,76 düşüş yaşadı. Küresel bakır stoklarındaki önemli artış, piyasa hareketliliğini kısıtlayan belirleyici bir faktördü. LME bakır envanterleri 184.300 tona, SHFE bakır stokları 248.911 tona yükselirken, Comex bakır envanterleri rekor seviye olan 535.430 tona ulaştı. Yangshan bakır priminin ton başına 38 dolar seviyesinde olması, önemli bir tüketici pazarı olan Çin'den gelen zayıf talebi daha da vurguladı.

SHFE'deki genel metaller kompleksinde kalay yüzde 3,33 ile güçlü bir yükseliş kaydederken, kurşun yüzde 0,60 arttı. Buna karşılık, alüminyum yüzde 0,30, çinko yüzde 0,53 ve nikel yüzde 0,19 düşüş gösterdi.

Benzer şekilde, LME'de kalay yüzde 0,11, kurşun ise yüzde 0,03 yükselirken, alüminyum yüzde 0,62, çinko yüzde 0,25 ve nikel yüzde 0,63 geriledi.