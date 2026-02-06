Artan stoklar ve güçlü dolar baskısıyla bakır rekordan döndü

Bakır fiyatları, artan stok seviyeleri ve ABD dolarındaki güçlenmenin baskısıyla dalgalı geçen haftayı düşüşle kapatmaya yöneldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 2,07 gerileyerek ton başına 100.380 yuan seviyesine indi. Söz konusu kontratın haftalık kaybı yüzde 7,34’e ulaştı. Gün içinde fiyatlar yüzde 4,47 düşüşle 97.920 yuan seviyesini de gördü.

LME'de üç ay vadeli bakır ise yüzde 0,59 düşüşle ton başına 12.827,50 dolara geriledi ve haftalık bazda yüzde 2,52 kayba yöneldi. Gün içindeki en sert düşüş yüzde 2,91 oldu.

Düzeltme süreci

Bakır, 29 Ocak’ta ulaştığı rekor seviyenin ardından yatırımcıların uzun pozisyonlarını azaltmasıyla altın ve gümüşle birlikte daha geniş bir düzeltme sürecine girdi. Salı günkü kısa süreli toparlanmanın ardından teknoloji hisseleri ve değerli metaller öncülüğünde satışlar yeniden hız kazandı.

Piyasadaki zayıflıkta, büyük borsalara kayıtlı depolardaki bakır stoklarının artması da etkili oldu. LME bakır stokları ocak ortasından bu yana yükseliş trendinde bulunurken, çarşamba itibarıyla 180.575 ton seviyesine çıktı. Comex bakır stokları 586.429 kısa ton ile rekor düzeye ulaşırken, SHFE bakır stokları da 133.004 tonla nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Dolardaki yükseliş metalleri etkiledi

ABD dolarının iki haftanın zirvesine yakın seyretmesi de dolarla fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. Sucden Financial analistleri, uzun pozisyonların çözülmesinin özellikle Ay Yeni Yılı öncesinde likiditenin azalmasıyla fiyat hareketlerini oynak tutabileceğini belirtti.

Diğer metallerde SHFE’de alüminyum yüzde 0,97, çinko yüzde 0,65, kurşun yüzde 0,15, nikel yüzde 2,35 ve kalay yüzde 5,60 geriledi. LME’de ise alüminyum yüzde 0,05, çinko yüzde 0,08, kurşun yüzde 0,20, nikel yüzde 1,15 ve kalay yüzde 2,01 düşüş kaydetti.

Bakır fiyatlarında spekülatif yükseliş uyarısı

BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. gibi büyük bankaların arasına katılarak bakır fiyatlarının temel ekonomik göstergelerin üzerinde seyrettiği konusunda uyarıda bulundu.

Bankanın stratejistleri, metalin mevcut değerlemesinin büyük ölçüde spekülatif etkenlerden kaynaklandığını belirtiyor.

BNP Paribas stratejisti David Wilson, yaptığı açıklamada bakırın hala "aşırı değerli" olduğunu ve ton başına 11.000 ila 11.500 dolar üzerindeki seviyelerin "neredeyse tamamen spekülatif güdümlü" olduğunu ifade etti.