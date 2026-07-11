Arz daralması buğday fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı

Piyasa fiyatlamalarını doğrudan değiştiren en temel unsur, küresel arz ve talep tahminlerindeki yapısal daralma oldu. Küresel ölçekte buğday üretim tahminlerinin dikkate değer oranda düşürülmesi ve tarım alanlarının daralması, fiyatlar üzerindeki arz baskısını tırmandırdı.

Ana üretim bölgelerindeki kalıcı kuraklık senaryoları nedeniyle vadeli buğday kontratları kile başına 6,40 dolar sınırına yerleşerek haftayı güçlü bir kapanışla tamamladı. Yatırımcıların iklim risklerini fiyatlamaya yoğun şekilde dahil etmesiyle birlikte, tarımsal emtia pazarında korumacı fiyatlama refleksleri yeniden ön plana çıkıyor.

Avrupa ve Karadeniz’de hava stresi fiyatlanıyor

Yükseliş trendini besleyen tek etken üretim düşüşü değil. Küresel ölçekte Avrupa genelinde mahsul verimliliğini düşüren aşırı sıcaklar ve Karadeniz lojistik hatlarındaki dönemsel jeopolitik riskler, fiyatlara hava ve risk primi olarak yansıyor. Büyük üretici ülkelerin ihracat kapasitesine yönelik endişeler ile Asya genelindeki ithalat talebinin canlı kalması, borsadaki satıcıların elini zorlaştırıyor. Girdi maliyetlerindeki yüksek seyir ve taşımacılık navlunlarındaki dalgalanma da eklendiğinde, buğday fiyatlarında kısa vadede yüksek volatilitenin korunacağı öngörülüyor.