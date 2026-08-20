Arz endişeleri şekeri vurdu: Vadeli işlemler zirveye tırmandı

Küresel emtia piyasası genelinde tarımsal ürünlere yönelik tedarik endişeleri, şeker fiyatlarında sert bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. New York Borsası'nda işlem gören ham şeker vadeli kontratları, günü %0,7 kazançla pound başına 17,68 sent seviyesinden tamamladı. Gün içi işlemlerde ise alımların hız kazanmasıyla birlikte fiyatlar 17,99 sente kadar tırmandı. Seans içinde test edilen bu seviye, şeker piyasasında son bir yıldır görülen en yüksek nokta olarak kayıtlara geçti. Fiyatlardaki bu ani yükseliş, emtia piyasası içerisindeki kırılganlığın ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Arz endişeleri fiyatlamaları tetikliyor

Şeker fiyatlarını bir yılın zirvesine çıkaran ana itici güç, üretim bölgelerinden gelen olumsuz sinyaller ve lojistik aksamalar oldu. Dünyanın önde gelen şeker üreticilerinde yaşanan iklimsel düzensizlikler ve rekolte kaygıları, küresel stokların piyasa talebini karşılamakta zorlanabileceği korkusunu tetikledi. Fabrikaların ve ihracatçıların tedarik zincirinde yaşanabilecek olası kesintilere karşı pozisyon almaya başlaması, vadeli işlem piyasalarında alım iştahını doğrudan körükledi. Mevcut konjonktürde, küresel şeker arzına yönelik belirsizlikler netleşmediği sürece fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının korunduğu bir döneme girildiğini kabul etmek gerekiyor.

Küresel gıda maliyetleri ve genişleyen ekonomik etkiler

Şeker fiyatlarındaki bu soluksuz tırmanış, makroekonomik düzlemde gıda enflasyonunu yukarı yönlü tetikleme potansiyeline sahip çok katmanlı bir risk barındırıyor. Şekerin ana girdi işlevi gördüğü endüstriyel gıda, içecek, şekerleme ve paketli ürün sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçılar, ham madde maliyetlerindeki bu artış sebebiyle ciddi bir kar marjı baskısı altında kalacaktır. Üretim bandında ortaya çıkan bu ek maliyet yükü, üreticiler tarafından absorbe edilemeyecek bir boyuta ulaştığında nihai tüketiciye doğrudan yansıyacak ve raflarda küresel ölçekli yeni bir zam dalgasını kaçınılmaz kılacaktır. Finansal boyutta ise tarımsal emtia sözleşmelerindeki bu getiri potansiyeli, spekülatif fonların ve kurumsal yatırımcıların portföylerini bu alana kaydırmasına yol açarak piyasadaki oynaklığı daha da tırmandırabilir. Önümüzdeki günlerde Brezilya ve Hindistan gibi ana üretici ülkelerin hasat verimlilik raporları ile iklim projeksiyonları, bu fiyat hareketinin kalıcı bir yapısal krize dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek yegane unsur olacaktır.