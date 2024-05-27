Arz endişeleriyle buğday fiyatları son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin arzının azalacağına yönelik endişelerle Euronext Paris'te vadeli buğday fiyatı Mart 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
Euronext Paris'te vadeli buğday fiyatı Mart 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye çıktı. Eylül teslimi buğday fiyatı yüzde 2'den fazla artarak 367,50 euro/ton seviyesini gördü. Eylül vadeli buğday fiyatı ay başından bu yana neredeyse yüzde 18 arttı.
Buğday fiyatının yükselmesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin arzının azalacağına yönelik endişeler etkili oldu.
Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'da 2 milyon hektara varan alanın donlardan etkilendiğine yönelik açıklanan veriler arz endişelerinin öne çıkmasına yol açtı.
Chicago'doa vadeli buğday fiyatı geçer hafta yüzde 7 yükselmişti. Chicago piyasası bugün ulusal tatil nedeniyle kapalı.