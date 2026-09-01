Arz endişesi çinko ve bakırı zirveye taşıdı
Çinko ve bakır fiyatları, arz endişilerinin etkisiyle çok aylı zirvelere yükseldikten sonra güçlenen doların baskısıyla geri çekildi. Doların değer kazanması, metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi.
Londra Metal Borsası'nda (LME) çinko fiyatı, ton başına 3 bin 990 dolarla dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. LME çinko stoklarının bir haftadan kısa sürede yüzde 28 azalarak 68 bin 250 tona gerilemesi, arz kaygılarını güçlendirdi.
Şanghay'da işlem gören çinko vadeli kontratları da ton başına 27 bin 165 yuanla ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Bakır yedi ayın zirvesinden döndü
Bakır fiyatı, arz endişileriyle ton başına 14 bin 441,50 dolara çıkarak yedi ayın zirvesine ulaştıktan sonra güçlü doların etkisiyle geriledi.
Diğer baz metallerde karışık seyir izlendi. LME'de alüminyum yüzde 0,3 artışla ton başına 3 bin 253 dolara yükseldi. Nikel yüzde 0,7 düşerek 16 bin 750 dolara, kalay ise yüzde 0,2 gerileyerek 55 bin 125 dolara indi.