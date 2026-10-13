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Arz endişesi ve teknoloji talebiyle bakır tarihi zirveye yaklaştı

Bakır fiyatları, Şili'deki üretim kesintileri ve Asya kaynaklı güçlü taleple tarihi zirvesine yaklaştı. Pound fiyatı 6,72 dolara çıkan metalin yıllık getirisi %35'i aştı.

MERVE KORNİK
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Arz endişesi ve teknoloji talebiyle bakır tarihi zirveye yaklaştı
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Bakırın pound fiyatı, 13 Ekim işlemlerinde %0,39 artışla 6,7246 dolara yükseldi. Metal, son bir ayda %6,21, son bir yılda %35,22 değer kazandı.

Rekor seviye 6,85 dolar olarak izlenirken, son çeyreğe ilişkin beklenti 6,8063 dolar düzeyinde bulunuyor.

Şili'de üretim aksıyor

Şili'de Codelco tarafından işletilen El Teniente madeninde olumsuz hava koşulları nedeniyle açık ocak faaliyetleri durduruldu. Kesintinin arz beklentilerini zayıflattığı belirtiliyor.

Antofagasta tarafından işletilen Centinela madeninde devam eden grevin, üretimi düşürmesi bekleniyor.

Şili'nin ağustos ayı bakır üretimi 403,42 bin tondan 369,50 bin tona geriledi. Peru'da haziran üretimi 226 bin 96 tondan 218 bin 232 tona indi.

Teknoloji yatırımları talebi destekliyor

Asya'da yapay zeka veri merkezleri, yarı iletken üretimi, elektrikli araç ve batarya depolama sistemlerine yönelik yatırımlar bakır talebini destekliyor.

Bakır; inşaat, elektronik, enerji ve ulaşım sektörlerinde yaygın kullanılıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enerji maliyetlerini düşürmesi ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz beklentileri de fiyatlamada izleniyor.

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